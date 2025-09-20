Xe giường nằm đ/â/m văng xe máy, người đàn ông t/ử v/o/n/g tại chỗ

Ngày 20/9, thông tin từ UBND xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 7h30' cùng ngày, xe ô tô khách mang BKS 18F-002.04 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam- Bắc. Khi đến địa phận thôn 1 (xã Can Lộc) xảy ra va chạm mạnh với xe máy BKS 37-856N4, do ông T.Đ.N (thôn Vĩnh Phong, xã Can Lộc) điều khiển.

Hậu quả, ông N. tử vong tại chỗ, còn xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

