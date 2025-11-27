Xe điện "lên ngôi", ô tô nhập khẩu giảm dần về cuối năm

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 10/2025 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đạt 16.343 chiếc, tương ứng trị giá đạt 430,8 triệu USD. Trước đó, trong tháng 9, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam được Cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 17.295 chiếc với trị giá đạt 402 triệu USD.

So với tháng trước, ô tô ngoại về Việt Nam đã giảm 5,5% về lượng (tương ứng giảm 952 chiếc) và giảm gần 6,7% về giá trị.

Trong đó, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính: Indonesia với 5.219 chiếc, giảm 30% so với tháng trước; Thái Lan với 5.249 chiếc, tăng 22,7% và Trung Quốc với 4.452 chiếc, tăng 9,2% so với tháng trước.

Ô tô nhập khẩu không duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ trong các tháng trở lại đây

Như vậy, ngoại trừ tháng 9 tăng nhẹ so với tháng 8 thì kể từ khi đạt “đỉnh” hơn 19.000 xe nhập khẩu trong tháng 5, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam đã giảm dần đều.

Mặc dù vậy, tính lũy kế 10 tháng của năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt 171.364 chiếc, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước

Đáng nói, ô tô nhập khẩu giảm dần kể từ giữa năm nay trong bối cảnh thị trường tiêu thụ vẫn đang rất sôi động những tháng cuối năm, cho thấy thị hiếu của người dân đang dần thay đổi, ảnh hưởng đến thị phần của các hãng xe.

Thống kê của riêng Hiệp hội các các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10, toàn ngành đã tiêu thụ tới 63.550 xe ô tô các loại, tăng mạnh tới 30% so với tháng trước và là mức kỷ lục từ đầu 2025. Trong đó, VAMA và các hãng nhập khẩu bán ra 37.910 xe trong tháng 10, tăng 24%. Hyundai bán 5.260 xe, tăng 22%. Đặc biệt, VinFast bán ra tới số 20.380 xe, dẫn đầu toàn ngành và tăng tới 46% so với tháng 9.

Lũy kế toàn thị trường tính đến tháng 10 đã tiêu thụ 454.659 xe. Trong đó, VAMA và các hãng nhập khẩu bán 289.333 xe, tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi Hyundai giảm gần 16% với 41.062 xe bán ra trong 10 tháng đầu 2025. Còn VinFast, lượng bán lũy kế sau 10 tháng đạt 124.264 xe, vượt doanh số của cả năm 2024 (hơn 87.000 xe) và chiếm tới 32% thị phần.

Thị trường ô tô 10 tháng qua nhìn chung sôi động hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng trưởng đang có sự phân hóa mạnh. Bên cạnh tăng trưởng đột phá của VinFast thì nhiều hãng như Toyota, Ford cũng có tăng trưởng doanh số, lần lượt 17%, 14%. Trong khi ở chiều ngược lại, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Mazda lại giảm.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: anninhthudo.vn