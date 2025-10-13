Nhiều mẫu xe 7 chỗ có giá ngang xe 4 chỗ

Xu hướng này giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình, đặc biệt trong bối cảnh xe đa dụng ngày càng được ưa chuộng.

Theo ghi nhận từ các đại lý, dòng xe sedan 4 chỗ cỡ B đang có mức giá bán ra còn cao hơn các mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ. Theo đó, Toyota Vios có mức giá bán từ 458 – 569 triệu đồng, tùy bản, Honda City từ 499 – 569 triệu đồng, Mazda2 từ 418 – 544 triệu đồng, Nissan Almera 489 – 569 triệu đồng, còn Suzuki Swift 569 triệu đồng.

Mẫu xe 7 chỗ Xpander

Trong khi nhiều mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ hiện có mức giá tương đương sedan hạng B như: Mitsubishi Xpander bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 599 triệu đồng hiện được hãng xe này giảm giá gần 60 triệu đồng, còn 540 triêu đồng. Suzuki XL7 giá niêm yết 599 triệu đồng, hiện được giảm khoảng 70 triệu đồng còn 529 triệu đồng. Toyota Avanza Premio giảm khoảng 50 triệu đồng còn hiện còn hơn 500 triệu đồng. Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn 489 triệu đồng giảm khoảng 40 triệu đồng còn 450 triệu đồng. BR-V cũng được giảm hơn 60 triệu đồng kéo mức giá xuống còn 570 triệu đồng.

Xe 7 chỗ XL7

Các chuyên gia nhận định việc giá xe 7 chỗ giảm mạnh thời gian qua xuất phát từ cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các hãng, cùng với xu hướng chuyển dịch sản xuất trong khu vực giúp chi phí giảm. Ngoài ra, nhiều mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ được định vị ở phân khúc thấp hơn, sử dụng động cơ dung tích nhỏ, đáp ứng tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu và dễ tiếp cận người mua lần đầu.

... Xe 7 chỗ Avanza Premio

Trước đây, để sở hữu một chiếc xe 7 chỗ, người mua phải chi ít nhất 800 triệu đến 1 tỉ đồng, thì nay chỉ cần khoảng 500 triệu đã có thể mua xe mới.

Xe 7 chỗ Stargazer có mức giá hấp dẫn chỉ khoảng 450 triệu đồng

Thực tế, nhiều khách hàng cho rằng xe 7 chỗ mang lại giá trị sử dụng tốt hơn, chở được nhiều người hoặc gập hàng ghế sau để tăng không gian chứa đồ. Đặc biệt, xe MPV 7 chỗ được đánh giá phù hợp cho cả nhu cầu đi làm, đi chơi cuối tuần và du lịch ngắn ngày cũng như sử dụng vào mục đích chạy xe dịch vụ.

Sự cạnh tranh về giá giữa xe 4 chỗ và 7 chỗ được dự báo sẽ còn tăng mạnh dịp cuối năm 2025, khi nhiều mẫu xe lắp ráp trong nước tiếp tục được ưu đãi, đồng thời các hãng xe điện cũng bắt đầu tung ra phiên bản 7 chỗ giá rẻ.

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo Người lao động