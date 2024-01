Xe ben lật nghiêng, đè bẹp ô tô con khiến nữ tài xế tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 23/1, tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Trong clip, chiếc xe ben đang chạy qua ngã tư thì bất ngờ mất lái, lật nghiêng rồi đè trúng chiếc ô tô chạy cùng chiều. Toàn bộ đá trên xe đổ xuống đường.

...

Được biết, người cầm lái chiếc ô tô là một nữ tài xế 37 tuổi. Vụ tai nạn khiến người này tử vong tại chỗ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện trường đã được dọn dẹp và vụ tai nạn đang được điều tra thêm.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn