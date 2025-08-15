Tự sửa bản án, một cựu thẩm phán bị bắt

Ngày 14/8, thông tin từ TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao đã bắt tạm giam ông Huỳnh Thành, cựu thẩm phán TAND huyện Cư Kuin (cũ, nay là TAND khu vực 5) để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Trước đó, ông Huỳnh Thành là thẩm phán, công tác tại TAND huyện Cư Kuin (cũ), nay là TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk. Cuối năm 2023, ông Huỳnh Thành bị tạm đình chỉ công tác. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Thành đã nghỉ việc theo chế độ từ tháng 7/2025.

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2023, một đương sự trong vụ kiện dân sự về tranh chấp đất đai do ông Huỳnh Thành trực tiếp xét xử tố cáo ông này tự tiện sửa bản án. Sau đó, ông Huỳnh Thành bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Trụ sở TAND huyện Cư Kuin, nơi ông Huỳnh Thành từng công tác.

Vào ngày 19/5/2023, TAND huyện Cư Kuin xét xử vụ án kiện đòi lại nhà và đất cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Vũ Thị L. và bị đơn là bà Bùi Thị H. (cùng trú tại huyện Cư Kuin). Thẩm phán Huỳnh Thành được phân công xét xử vụ kiện này.

Sau khi xét xử xong vụ án nhưng TAND huyện Cư Kuin không tống đạt bản án cho nguyên đơn theo quy định. Đến ngày 6/7 (tức là 47 ngày kể từ ngày tòa xét xử), khi bà Lê Thị H. (con gái bà L.) đến gặp trực tiếp ông Huỳnh Thành thì mới được ông này giao bản án. Và khi đọc bản án, bà H. bất ngờ khi trong bản án có thêm nội dung tòa buộc gia đình phải trả hơn 200 triệu đồng cho bị đơn. Theo bà H., khi tuyên án không có nội dung này. Nội dung bản án khi tuyên án được gia đình bà H. ghi âm lại đầy đủ.

Quá bức xúc trước hành vị của ông Huỳnh Thành, gia đình bà H. đã gửi đơn tố cáo ông Huỳnh Thành, gửi kèm các file ghi âm đến cơ quan chức năng, trong đó có Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.



Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.com.vn

