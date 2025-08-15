Khống chế kịp thời đối tượng tâm thần cầm dao đe dọa người dân

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30' ngày 12/8, tại thôn Yên Sơn, xã Kỳ Anh. Người đàn ông có dấu hiệu tâm thần đã có cầm dao tự chế dài 35cm, chửi bới, đe dọa người thân và người đi đường, khiến nhiều người dân hoảng loạn, giao thông qua khu vực bị cản trở.

Bàn giao đối tượng vào điều trị tại Bệnh viện tâm thần.

Công an xã Kỳ Anh đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tìm cách khống chế đối tượng. Sau 1 giờ, lực lượng Công an đã khống chế an toàn, tước dao, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia, đối tượng và người dân xung quanh.

Đối tượng được xác định là H.A.D (SN 1986, trú tại thôn Yên Sơn, xã Kỳ Anh), người có biểu hiện bệnh tâm thần, tinh thần không ổn định. Công an xã đã phối hợp cùng gia đình đưa đối tượng đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An để điều trị, kịp thời loại trừ nguy cơ gây mất an toàn cho cộng đồng.

