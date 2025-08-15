Đi chợ bán hàng lúc sáng sớm, người phụ nữ bị tàu hỏa t.ô.n.g t.ử v.o.n.g

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 5 giờ 38 phút ngày 15-8, vào thời gian trên một người phụ nữ đi xe máy BKS 37 K5-060.xx chở nhiều loại cá biển hướng từ xã Trung Lộc, Nghệ An (Nghi Long cũ) lên quốc lộ 1A.

Xe máy nạn nhân dập nát sau khi bị tàu hỏa tông. Ảnh: N. Lộc

Khi qua đường ngang dân sinh tại đoạn đường tiếp giáp với đường N5 thuộc khu công nghiệp Nam Cấm, người phụ nữ đi xe máy bị đoàn tàu khách số hiệu NA1, chạy hướng Hà Nội - Vinh tông trúng. Cú tông mạnh khiến xe máy bị hư hỏng nặng, người phụ nữ tử vong.

Tại hiện trường, có nhiều xô chậu, các loại cá biển vương vãi từ đường ngang cho tới vị trí đoàn tàu dừng lại. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là bà T.T.Q. (SN 1969, trú phường Cửa Lò, Nghệ An).

Được biết, nạn nhân làm nghề buôn bán hải sản. Sáng sớm, bà Q. đi xe máy xuống cảng mua các loại cá biển, trên đường đưa hải sản ra chợ bán thì gặp nạn.

