Clip: Ô tô mất lái lao vào bãi đỗ xe, người đàn ông sợ hãi bỏ chạy

Sự việc xảy ra vào ngày 2/1, tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Một người đàn ông đang đi bộ trên đường thì một chiếc ô tô mất kiểm soát bất ngờ lao tới. Phát hiện ra sự việc, người đàn ông vội vàng bỏ chạy để tránh tai nạn. Chiếc xe sau đó tông trúng nhiều ô tô đang dừng đỗ rồi dừng lại.

Vụ việc đã khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng ở mức độ khác nhau. Chiếc xe Porsche sau đó bị bỏ lại hiện trường trong tình trạng hư hỏng hoàn toàn.

Các nhân chứng tiết lộ rằng những người ngồi trong xe không bị thương, mặc dù vậy nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoduatin.vn