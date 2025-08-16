Cụ bà 80 tuổi bị sát hại trong lúc ngồi xem tivi trong nhà

Chiều tối 15/8, Công an phường Tân Uyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh lấy lời khai của các nhân chứng, trích xuất camera xác định nhân dạng đối tượng thực hiện hành vi sát hại cụ bà 80 tuổi tại căn nhà thuộc khu phố Uyên Hưng 5 và tổ chức truy xét nghi can.

Hình ảnh camera trong nhà ghi lại cảnh đối tượng lạ mặt vào sát hại cụ bà.



Theo đó, vào sáng cùng ngày, người nhà thấy cụ bà nằm bất động trên chiếc ghế xếp trong nhà, bên trên tivi vẫn mở nên đến kiểm tra thì phát hiện cụ đã tử vong và nghĩ do cụ bà lớn tuổi nên mất. Tuy nhiên, khi kiểm tra camera xác định giờ bà cụ mất để làm tang lễ thì người nhà hoảng hốt khi thấy cụ không tử vong một cách bình thường mà bị sát hại.

... Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.



Theo camera ghi lại, khoảng 19h30 ngày 14/8, cụ bà nằm trên ghế xếp xem tivi thì có một đối tượng nam đội mũ, mặc áo khoác, quần lửng lẻn vào nhà. Đối tượng sử dụng gối đè lên mặt của cụ bà cho đến khi cụ bất động. Sau khi gây án, đối tượng này nhanh chóng bỏ đi.

Kiểm tra lại tài sản trong nhà, những người sống tại đây cho hay không mất thứ gì nên không rõ vì sao đối tượng lại ra tay với người lớn tuổi một cách dã man như vậy.



Tác giả: Minh Đức - Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn

