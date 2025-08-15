Bắt tại trận 3 "chân dài" có mác "sinh viên" bán dâm 3 triệu đồng/lượt, hé lộ bí mật ê chề trong phòng 501, 505 và 601

Theo Đời sống và Pháp luật, trong những năm qua, lực lượng Công an đã lập nhiều chuyên án, triệt phá nhiều hang ổ mại dâm, lật tẩy sự thật đen tối của "thế giới ngầm" mại dâm 4.0 đầy cạm bẫy. Những chiến công của lực lượng công an thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, dày công phá án. Nhìn lại những sự việc này vừa là sự ghi nhận công lao của lực lượng công an, vừa là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ rắp tâm làm điều sai trái lấy đó mà tự răn mình.

Với mác sinh viên, lại xinh đẹp, trẻ trung, đường dây của Thanh có giá “tàu nhanh” là 3 triệu đồng/lượt, còn muốn qua đêm thì 6 triệu đồng/lượt. Tỷ lệ ăn chia là 1/3. Ảnh chỉ có tính minh họa.



Một ví dụ cụ thể, vào khoảng 18h ngày 7/1/2018, cơ quan chức năng ập vào kiểm tra các phòng 501, 505 và 601 của khách sạn L.G (TP Vĩnh cũ, Nghệ An). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Các cô gái bán dâm còn rất trẻ, sinh năm 1993, 1997 và 1998 có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An và Hà Tĩnh (cũ) khai nhận họ được vợ chồng Cù Thái Hoài Vũ và Nguyễn Thị Thanh môi giới bán dâm với giá 3 triệu đồng/lần.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an đã triệu tập Cù Thái Hoài Vũ và Nguyễn Thị Thanh lên làm việc.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Thị Thanh (tên thường gọi là Hương) đã sớm nổi danh trong giới ăn chơi TP Vinh. Trong quá trình kết giao với các đại gia, Thanh nhận thấy nhu cầu “vui vẻ” của họ rất lớn nên nảy sinh ý định kinh doanh mại dâm.

Với sự giúp sức của chồng, Thanh đã thiết lập đường dây mại dâm toàn là thiếu nữ chân dài, xinh đẹp. Không ít những thiếu nữ này là sinh viên trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Với mác sinh viên, lại xinh đẹp, trẻ trung, đường dây của Thanh có giá “tàu nhanh” là 3 triệu đồng/lượt, còn muốn qua đêm thì 6 triệu đồng/lượt. Tỷ lệ ăn chia là 1/3.

Mặc dù có giá khá cao nhưng đường dây của Thanh thu hút rất nhiều người có nhu cầu. Để che mắt lực lượng chức năng, Thanh chỉ giao dịch qua điện thoại, sau khi thỏa thuận xong thì chính nữ quái này sẽ đặt phòng tại các khách sạn hạng sang trong khu vực TP Vinh cũ. Sau khi giao dịch xong thì Thanh mới có mặt tại khách sạn để thu tiền từ các thiếu nữ.

Sau khi đường dây bị triệt phá, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh (SN 1987, Nghệ An) về hành vi "Môi giới mại dâm". Chồng của Thanh là Cù Thái Hoài Vũ (SN 1987) được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Mại dâm diễn biến phức tạp và có xu hướng biến tướng, tinh vi. Ảnh minh họa.



Tệ nạn mại dâm là một vấn nạn xã hội phức tạp, bao gồm hành vi mua bán dâm và các hoạt động liên quan, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Mại dâm không chỉ ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống của cá nhân và cộng đồng, mà còn liên quan đến nhiều loại tội phạm khác như buôn bán người, ma túy, và các tệ nạn khác.

Khái niệm:

Mại dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc vật chất để đổi lấy hoạt động tình dục.

Mua dâm là hành vi của người trả tiền để được giao cấu, còn bán dâm là hành vi giao cấu để nhận tiền hoặc vật chất.

Các hoạt động liên quan đến mại dâm bao gồm chứa mại dâm, môi giới mại dâm, bảo kê mại dâm, và lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm.

Thực trạng:

Mại dâm diễn biến phức tạp và có xu hướng biến tướng, tinh vi hơn.

Không chỉ tập trung ở các thành phố lớn, mại dâm còn lan rộng ra vùng nông thôn, khu công nghiệp, và biên giới.

Sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội khiến hoạt động mại dâm trở nên ẩn danh và khó kiểm soát hơn.

Các hình thức trá hình như "gái gọi" qua mạng, mại dâm hợp đồng, và các mối quan hệ "sugar baby, sugar daddy" ngày càng phổ biến.

Hậu quả:

...

Đối với cá nhân:

Mại dâm gây tổn thương tâm lý, rối loạn nhân cách, và có thể dẫn đến các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Đối với xã hội:

Mại dâm làm gia tăng các loại tội phạm khác, gây bất ổn trật tự xã hội, và làm suy đồi đạo đức, lối sống.

Đối với cộng đồng:

Mại dâm gây mất lòng tin, bất bình đẳng giới, và ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.

Giải pháp:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục:

Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của mại dâm và các quy định pháp luật liên quan.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước:

Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật:

Nghiên cứu và ban hành các quy định pháp luật phù hợp để xử lý hiệu quả các hành vi liên quan đến mại dâm.

Hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng:

Cung cấp các dịch vụ tư vấn, dạy nghề, và tạo việc làm cho người muốn từ bỏ hoạt động mại dâm.

Phối hợp liên ngành:

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, tổ chức xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm.

Tiếp cận nhân văn và toàn diện:

Tập trung vào việc giải quyết các nguyên nhân sâu xa của mại dâm, như nghèo đói, bất bình đẳng giới, và thiếu cơ hội việc làm.

Tệ nạn mại dâm là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội trong việc phòng, chống và đẩy lùi. Việc giải quyết vấn nạn này không chỉ giúp bảo vệ quyền con người, mà còn góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, an toàn và văn minh.

Tác giả: Mỹ Anh (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn

