Hà Tĩnh bắn pháo hoa tầm cao vào đêm 2/9

Tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý việc tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo đó, chương trình nghệ thuật dự kiến diễn ra từ 19h45 - 21h ngày 2/9/2025, tại Quảng trường Thành Sen, phường Thành Sen. Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa nổ tầm cao. Thời gian bắn pháo hoa dự kiến bắt đầu lúc 21h ngày 2/9/2025, thời lượng bắn không quá 15 phút.

Sự kiện bắn pháo hoa tầm cao ở Hà Tĩnh luôn thu hút đông đảo người dân đến xem.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND phường Thành Sen và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Thành Sen đảm bảo chất lượng nội dung, trang trọng, ý nghĩa, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong dịp lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hà Tĩnh cũng sẽ đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội... về ý nghĩa lịch sử trọng đại của Ngày Quốc khánh, những thành tựu của đất nước trong 80 năm qua nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: Báo BVPL

