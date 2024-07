Xác minh clip nữ tài xế đi ngược chiều trên cầu Ngã Ba Huế

Sáng 1-7, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin phản ánh về trường hợp một xe máy chạy ngược chiều, gây tai nạn trên cầu vượt Ngã Ba Huế.

Clip nữ tài xế đi ngược chiều tại Đà Nẵng khiến dư luận bức xúc

Trước đó, chiều 30-6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ (chưa rõ tên tuổi) điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên tầng 3 cầu vượt Ngã Ba Huế theo hướng quận Liên Chiểu đi quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng).

Trong clip, người phụ nữ liên tục lách qua các phương tiện đi đúng chiều. Khi lên đến đỉnh cầu, xe máy này tông trực diện vào một xe máy khác do một người phụ nữ đang đi đúng chiều điều khiển.

Nữ tài xế đi ngược chiều trên cầu, lách qua nhiều phương tiện sau đó đâm sầm vào một nữ tài xế khác đi đúng chiều



Va chạm mạnh khiến cả 2 xe máy hư hỏng, 2 người phụ nữ bị thương.

Theo tìm hiểu, cầu vượt Ngã Ba Huế là nút giao thông có mật độ phương tiện lưu thông cao, thường hay xảy ra các vụ va chạm lớn nhỏ. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện cố tình đi ngược chiều trên cầu rất hiếm diễn ra.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Nguồn tin: Báo Người Lao Động