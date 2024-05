Xe chở tôn đi ngược chiều “chém” chết người đi xe máy

Ngày 21-5, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe chở tôn và xe máy làm anh L.M.S. (SN 1999) tử vong, chị L. (SN 1986, cùng ngụ TP HCM) bị thương.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại vụ việc

Trước đó, trưa 20-5, trên Quốc lộ 51, chiếc xe gắn máy không gắn biển số kéo theo thùng xe tự chế do anh Hà Văn Hiếu (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông ngược chiều, hướng từ huyện Long Thành về thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi qua xã Phước Thái (huyện Long Thành), xe chở tôn xảy ra va chạm với 1 chiếc xe máy do anh L.M.S. chở theo chị Đ.T.N.L. đang lưu thông hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Biên Hòa.

...

Hiện trường vụ việc



Cú va chạm mạnh bất ngờ đã làm anh S. bị cuộn tôn trên thùng xe cứa đứt lìa bàn tay phải, ngã xuống đường. Người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh S. đã tử vong sau đó. Còn chị L. bị thương nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng Đồng Nai xác định là do anh Hà Văn Hiếu đi ngược chiều nên gây tai nạn.

Tác giả: Nguyễn Tuấn



Nguồn tin: Báo Người Lao Động