Tài xế xe máy đi ngược chiều trên đường cấm bị xe tải tông tử vong

Ngày 9/5, theo thông tin từ Cục CSGT, vào khoảng 19h ngày 8/5 tại km 38+500 đường CT07 đoạn thuộc Tổ dân phố Hương Đình (Tân Hương, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và 2 xe ô tô khiến lái xe máy tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô tải mang BKS: 98D- 011.XX do anh Nguyễn Văn C. (SN 1989, trú tại Thần Trúc, Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) điều khiển di chuyển theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội va chạm với xe máy mang BKS: 20N3- 2149 do ông Hoàng Xuân N. (SN: 1964 trú tại Ba Họ, Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên) điều khiển đi ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau đó xe ô tô con BKS: 20LD- 006.XX do anh Phan Văn Đ. (SN: 1987 trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đi phía sau cùng chiều tiếp tục va chạm với xe ô tô 98D-011.XX.

...

Hậu quả, vụ va chạm khiến ông Hoàng Xuân N. tử vong tại chỗ, các phương tiện vị hư hỏng.

Sau khi vụ va chạm giao thông xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, kiểm tra 2 lái xe ô tô, kết quả hai tài xế này không vi phạm nồng độ cồn.

Hiện Công an Phổ Yên đang thụ lý điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Lâm



Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn