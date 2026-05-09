World Cup 2026 tổ chức 3 lễ khai mạc ở 3 ba nước

Dàn nghệ sĩ sẽ biểu diễn khai mạc ở Mỹ - Ảnh: FIFA

Thông báo từ FIFA, mỗi quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 sẽ có một lễ khai mạc riêng diễn ra ngay trước trận đấu đầu tiên của họ tại giải đấu.

Shakira tái xuất World Cup với ca khúc Dai Dai

Kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử sẽ chính thức khởi tranh vào rạng sáng 12-6 (giờ Việt Nam) tại thủ đô Mexico City (Mexico).

FIFA tiết lộ ban nhạc pop từng đoạt giải Grammy của Mexico là Mana, cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Alejandro Fernandez và Belinda sẽ tham gia biểu diễn tại sự kiện này.

Buổi lễ tại Mexico được kỳ vọng sẽ tôn vinh văn hóa bản địa, với sự góp mặt của các nghệ sĩ dân gian đương đại và truyền thống của đất nước này.

Rạng sáng 13-6 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc thứ hai sẽ diễn ra tại Toronto (Canada), ngay trước trận đấu vòng bảng giữa đội tuyển chủ nhà Canada và Bosnia & Herzegovina.

Khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục biểu diễn từ dàn nghệ sĩ Canada đình đám như Alanis Morissette, Michael Buble, Alessia Cara, William Prince cùng Sanjoy.

Cùng ngày 13-6, sự kiện khai mạc thứ ba sẽ được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ), diễn ra trước trận đấu mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay. Nữ ca sĩ Katy Perry sẽ là giọng ca hát chính của sự kiện. Bên cạnh đó là màn trình diễn của ngôi sao nhạc rap Future (Nayvadius Wilburn).

Đặc biệt, sân khấu tại Mỹ sẽ quy tụ hàng loạt ngôi sao âm nhạc quốc tế đang rất được yêu thích hiện nay như Anitta, Lisa, Rema và Tyla. FIFA cho biết buổi lễ tại Mỹ được thiết kế để mang đến một "buổi trình diễn bùng nổ năng lượng, phản ánh quy mô, tham vọng và sức mạnh văn hóa của chính giải đấu".

Giải đấu năm nay đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được đồng đăng cai bởi nhiều quốc gia. Trước đó, World Cup 2002 do Hàn Quốc và Nhật Bản phối hợp tổ chức, tuy nhiên kỳ đại hội năm đó chỉ có lễ khai mạc duy nhất diễn ra tại Hàn Quốc.

Việc tổ chức tới 3 buổi lễ khai mạc riêng biệt cho thấy sự đổi mới và quy mô khổng lồ chưa từng có của World Cup 2026.

Tác giả: THANH ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ