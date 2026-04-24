Italy nổi giận vì đề xuất thay Iran dự World Cup

Tuyển Italy lỡ hẹn với World Cup 2026.



Một đề xuất gây tranh cãi vừa làm dậy sóng bóng đá thế giới khi đặc phái viên Mỹ Paolo Zampolli gợi ý Italy nên thế chỗ Iran tại FIFA World Cup 2026 nếu đại diện châu Á không thể tham dự.

Tuy nhiên, phía Italy lập tức bác bỏ mạnh mẽ. Bộ trưởng Thể thao Andrea Abodi nhấn mạnh việc Italy được trao vé trở lại World Cup là điều “không thể và không phù hợp”. Theo ông, suất tham dự phải được quyết định bằng thành tích chuyên môn.

“World Cup phải giành được trên sân cỏ”, Abodi tuyên bố.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Italy Luciano Buonfiglio cũng phản ứng gay gắt trước ý tưởng này. “Tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Bạn phải xứng đáng mới được dự World Cup”, ông nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Giancarlo Giorgetti gọi toàn bộ đề xuất là “đáng xấu hổ”.

Italy vừa trải qua cú sốc lớn khi lỡ hẹn World Cup lần thứ ba liên tiếp. Thất bại đó kéo theo việc HLV trưởng và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này từ chức.

Vì vậy, dù là đội tuyển giàu truyền thống với 4 lần vô địch thế giới, Italy không muốn trở lại giải đấu bằng con đường thiếu thuyết phục.

Về phía Iran, đội tuyển này chưa rút lui và vẫn đang chuẩn bị cho World Cup diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

FIFA nhiều lần khẳng định Iran vẫn nằm trong danh sách tham dự, đồng thời các trận vòng bảng của họ tại Mỹ sẽ giữ nguyên lịch thi đấu. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mới đây còn tuyên bố Iran “chắc chắn sẽ đến”.

Đại sứ quán Iran tại Rome cũng lên tiếng chỉ trích đề xuất từ phía Mỹ. “Bóng đá thuộc về người dân, không phải các chính trị gia”, thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội X.

Trong trường hợp Iran thực sự rút lui, nhiều ý kiến cho rằng đội được ưu tiên thay thế phải là UAE, đội châu Á có thứ hạng cao nhất chưa vượt qua vòng loại, thay vì Italy.

Câu chuyện vì thế không chỉ là bóng đá, mà còn cho thấy ranh giới mong manh giữa thể thao và chính trị trước thềm World Cup 2026.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn