PSG loại Bayern, tái đấu Arsenal ở chung kết Champions League

Niềm vui của các cầu thủ PSG khi giành vé vào chung kết. Ảnh: Uefa



Trận tái đấu tại Munich diễn ra với tốc độ rất cao ngay từ những phút đầu. Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Allianz Arena, Bayern nhập cuộc đầy quyết tâm, nhưng PSG mới là đội tung đòn phủ đầu.

Phút thứ 3, từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh, Khvicha Kvaratskhelia bứt tốc bên cánh trái, vượt qua hàng thủ chủ nhà trước khi căng ngang chuẩn xác để Ousmane Dembele dứt điểm một chạm tung lưới Manuel Neuer. Bàn thắng sớm khiến Bayern rơi vào thế phải rượt đuổi với áp lực cực lớn.

Sau bàn thua, Bayern dâng cao đội hình, triển khai bóng với cường độ dày đặc ở trung lộ lẫn hai biên. Những pha phối hợp giữa Jamal Musiala, Michael Olise và Harry Kane liên tục tạo ra sức ép. Tuy nhiên, hàng thủ PSG với sự tập trung cao độ cùng khả năng bọc lót tốt đã hóa giải phần lớn các tình huống nguy hiểm.

Hiệp một còn nóng lên bởi các tình huống gây tranh cãi liên quan đến bóng chạm tay trong vòng cấm PSG, nhưng trọng tài và VAR đều không cho Bayern hưởng phạt đền. Điều này càng khiến đội chủ nhà thêm phần ức chế trong bối cảnh họ kiểm soát thế trận nhưng không thể ghi bàn.

Bước sang hiệp hai, Bayern tiếp tục gia tăng sức ép với hàng loạt điều chỉnh nhân sự. Đội bóng Đức đẩy tốc độ trận đấu lên cao, dồn PSG vào thế phòng ngự số đông. Tuy nhiên, chính khi Bayern mải mê tấn công, PSG lại cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công.

Những tình huống bứt tốc của Kvaratskhelia và tài năng trẻ Desire Doue nhiều lần đặt khung thành Bayern vào tình trạng báo động. Phút 64, Doue có pha solo qua nhiều cầu thủ rồi dứt điểm buộc Neuer phải trổ tài cứu thua.

Ở chiều ngược lại, Bayern không thiếu cơ hội. Musiala, Kane hay các pha đánh đầu trong vòng cấm đều có thể chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Matvey Safonov cùng sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm khiến họ bế tắc.

Phải đến phút 90+3, nỗ lực của Bayern mới được đền đáp. Kane xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút quyết đoán gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, quỹ thời gian còn lại là quá ít để đội chủ nhà tạo nên cuộc lội ngược dòng. PSG đứng vững trong những phút cuối để bảo toàn tổng tỷ số.

Chiến thắng chung cuộc 6-5 đưa PSG vào chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Ở cặp bán kết trước đó, Arsenal đã vượt qua Atletico Madrid để lần đầu góp mặt ở trận đấu cuối cùng sau 20 năm chờ đợi, đánh dấu sự trở lại của một thế lực lớn tại châu Âu.

PSG dưới thời Luis Enrique cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về chiến thuật. Không cần kiểm soát bóng vượt trội, họ vẫn biết cách kết liễu đối thủ bằng những khoảnh khắc quyết định và duy trì sự kỷ luật trong phòng ngự.

Việc loại Bayern - đội bóng sở hữu hàng công mạnh bậc nhất châu Âu - là minh chứng cho bản lĩnh và sự cân bằng của đại diện Pháp.

Trong khi đó, Arsenal mang đến hình ảnh trẻ trung, giàu năng lượng và khát khao chinh phục.

Trận chung kết giữa PSG và Arsenal sẽ diễn ra tại Budapest (Hungary) vào rạng sáng 31.5. Đây được kỳ vọng là màn so tài hấp dẫn giữa kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch và tham vọng lần đầu bước lên đỉnh châu Âu của đại diện nước Anh.

Tác giả: Tuấn Đông

Nguồn tin: Báo Văn Hoá