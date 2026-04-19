MU hạ Chelsea, nắm trong tay vé Champions League

Người tạo khác biệt là Matheus Cunha với pha lập công duy nhất cuối hiệp 1, trong trận đấu mà đội khách tận dụng gần như hoàn hảo cơ hội rõ ràng hiếm hoi, còn Chelsea trả giá vì một buổi tối kém duyên trước khung thành.

Matheus Cunha ghi bàn duy nhất giúp MU hạ Chelsea



Đây là lần đầu tiên sau hơn 6 năm MU ca khúc khải hoàn tại Stamford Bridge. Ba điểm quý giá cũng giúp đoàn quân của Michael Carrick tạo khoảng cách 10 điểm với nhóm ngoài suất Champions League, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng.

​Ở chiều ngược lại, Chelsea tiếp tục sa lầy. Đội bóng của Liam Rosenior thua trận thứ tư liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi bàn nào, một thống kê đáng báo động. Đến phút 88, nhiều CĐV chủ nhà đã rời khán đài, hình ảnh nói lên sự thất vọng bao trùm Stamford Bridge.

...

​

MU nắm trong tay vé Champions League mùa tới

Với The Blues, thử thách chưa dừng lại khi phía trước là chuyến làm khách đầy rủi ro trên sân Brighton. MU thì đang tiến rất gần Champions League. Còn Chelsea, mọi thứ ngày càng rối và chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Tác giả: Thiện Nguyên

Nguồn tin: anninhthudo.vn