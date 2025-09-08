Vừa nhậm chức, tân thủ tướng Thái Lan đã bị đề nghị kiện ra Tòa án Hiến pháp

Hôm 7-9, ít nhất 1/10 tổng số nghị sĩ Quốc hội đã cùng ký vào đơn kiến nghị gửi đến Chủ tịch Hạ viện để chuyển đơn này lên Tòa án Hiến pháp Thái Lan.

Đơn kiến nghị yêu cầu phán quyết liệu tư cách nghị sĩ của ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai và ông Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo Đảng Nhân dân, có bị chấm dứt theo Khoản 101 (2) kết hợp với Khoản 185 (1) và (2) của Hiến pháp hay không.

Ông Anutin Charnvirakul phát biểu sau khi được bổ nhiệm làm thủ tướng tại trụ sở Đảng Bhumjaithai hôm 7-9. Ảnh: Bangkok Post



Theo The Nation, đơn kiến nghị cáo buộc rằng Biên bản ghi nhớ (MoA) giữa hai đảng vi phạm hiến pháp và luật cơ bản về các đảng phái chính trị.

Theo thông tin ban đầu, có hơn 60 nghị sĩ đã cùng ký vào đơn kiến nghị, có khả năng đến từ Đảng Pheu Thai và Đảng Prachachat.

Trong cuộc họp Quốc hội để xem xét việc bổ nhiệm tân thủ tướng vào ngày 5-9, ông Tawee Sodsong, lãnh đạo Đảng Prachachat và một số nghị sĩ Đảng Pheu Thai cho rằng vấn đề thỏa thuận giữa Đảng Bhumjaithai và Đảng Nhân dân nên được đưa lên Tòa án Hiến pháp vì được xem là mâu thuẫn với các nguyên tắc của chế độ dân chủ và hiến pháp.

...

Tranh cãi tập trung vào thỏa thuận hỗ trợ ông Anutin ứng cử thủ tướng, với điều kiện Đảng Nhân dân không tham gia chính phủ và cả hai bên phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể.

Đơn kiến nghị lập luận rằng hành động của ông Anutin và ông Natthaphong vi phạm một số luật, nêu rõ hai vấn đề chính là phá hoại dân chủ và làm suy yếu tính độc lập của đảng.

Đơn kiến nghị kết luận rằng nếu Đảng Bhumjaithai thành lập chính phủ theo các điều kiện của Đảng Nhân dân, các nghị sĩ từ Đảng Nhân dân sẽ lợi dụng vị trí của mình để can thiệp vào công việc chính phủ vì lợi ích cá nhân hoặc của đảng mình.

Do đó, hành động của ông Anutin, ông Natthaphong và các nghị sĩ khác từ cả hai đảng vi phạm các Khoản 185 (1) và (2) của hiến pháp, dẫn đến chấm dứt tư cách nghị sĩ theo Khoản 101 (7).

Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha chưa chuyển đơn kiến nghị lên Tòa án Hiến pháp và cho biết đơn sẽ được đệ trình vào ngày 8-9.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

