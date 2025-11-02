Vụ vỡ hồ chứa nước trong đêm ở Lâm Đồng: T/h/i t/h/ể b/é g/á/i vướng vào hàng rào lưới

Sáng 2-11, cơ quan chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi bị cuốn trôi sau vụ vỡ hồ chứa nước tại trang trại của Công ty Trang trại Việt (khu vực Cây Cà, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng).

Nạn nhân là em L.N.B.T. (SN 2012), được phát hiện cách vị trí hồ chứa khoảng 500m, vướng vào hàng rào lưới.

Căn nhà của bé T. sau khi nước rút bớt, sáng 2-11. Ảnh: DT

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 1-11, hồ chứa nước đặt trên cao của trang trại bất ngờ vỡ kèm tiếng nổ lớn, khiến dòng nước đổ ập xuống khu dân cư bên dưới.

Ba người trong một gia đình bị cuốn trôi; cha mẹ của bé T. may mắn được người dân cứu sống.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và rà soát mức độ an toàn của các hồ chứa nước tương tự trên địa bàn.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động