Vụ án "Gà lôi trắng": Chưa rõ danh tính người bịt khẩu trang, chuyển tiền mua gà

Ngày 13/8, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, liên quan đến vụ nuôi, bán gà lôi trắng phải nhận 6 năm tù giam. Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cùng ông Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên và bà Trần Thị Thu Trà, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trao các quyết định cho bị cáo Thái Khắc Thành. (Ảnh: Hùng Anh)



Bị cáo Thái Khắc Thành đã về đến gia đình tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Thái Khắc Thành cho biết, việc được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án khiến bản thân rất vui, có điều kiện bên gia đình trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm.

Theo tài liệu vụ án, người đàn ông đặt mua 10 gà lôi con từ Thái Khắc Thành vẫn còn chưa được làm rõ. Cụ thể, năm 2024, Thành mua trên mạng xã hội 1 cá thể gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ giá 4,5 triệu đồng. Qua mạng xã hội, Thành liên hệ, trao đổi với 1 người không quen biết ở huyện Diễn Châu (cũ) 1 chim chích chòe lửa của mình lấy 2 cá thể gà lôi mái của người này để nuôi chung với cá thể gà lôi trống đã mua trước đó, Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình nuôi, các cá thể gà mái đẻ được 13 trứng, ấp nở được 10 gà lôi con. Tháng 3/2025, do muốn bán gà lôi con lấy tiền nên Thành đã đăng bán lên Facebook. Ngày 26/3/2025, Thành nhận tin nhắn qua Facebook của một người, hỏi mua 10 gà lôi con, 2 người thống nhất giá 500.000 đồng/con, số tiền phải thanh toán là 5 triệu đồng. Do gà con còn non, người mua nhờ Thành nuôi thêm mấy ngày với tiền công nuôi là 1 triệu, hẹn ngày giao gà là 2/4/2025.

Khi người vận chuyển đang giao gà lôi trắng cho khách đến địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra. Lực lượng chức năng sau đó đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, thu giữ 3 cá thể gà lôi.

... Sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn, Thái Khắc Thành đã về nhà ở Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng)



Đáng chú ý, tài liệu vụ án xác định người mua gà lôi liên lạc với Thành qua tài khoản Facebook "Quốc Huy" là một người không rõ tên tuổi, địa chỉ. Sau đó, Thành dùng tài khoản ngân hàng của vợ để nhận chuyển khoản đặt cọc 2 triệu đồng tiền mua gà lôi từ "Quốc Huy".

Khoảng 15h ngày 1/4/2025, người vận chuyển gà cho Thành nhận điện thoại từ số 0906298xxx, bảo chở gà lôi đến huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ). Cơ quan điều tra xác định, anh Đ.V.Q. (trú Phúc Thọ, Hà Nội) là chủ thuê bao số 0906298xxx, tuy nhiên qua điều tra xác định anh Q. đã không dùng số thuê bao này từ tháng 9/2024.

Đối với việc chuyển 2 triệu đồng tiền đặt cọc mua gà lôi, cơ quan điều tra xác định: Anh B.T.A (trú huyện Vũ Thư) có mở cửa hàng sửa điện thoại ở nhà. Ngày 27/3/2025 và ngày 1/4/2025, một người đàn ông không quen biết, không rõ tên tuổi, địa chỉ, đeo khẩu trang đến cửa hàng điện thoại của anh T.A nhờ anh chuyển tiền đến tài khoản khác rồi đưa tiền mặt cho anh T.A.

Đối với tài khoản Facebook "Quốc Huy", Sở VHTT&DL tỉnh Thái Bình (cũ) đã có công văn trả lời vào tháng 4/2025: Facebook là một mạng xã hội và truyền thông do công ty Facebook điều hành có trụ sở đặt tại California, Hoa Kỳ. Các thông tin về tài khoản người dùng do Facebook lưu trữ, quản lý và không chia sẻ cho bên thứ ba trừ khi có các thoả thuận được ký kết trực tiếp. Do đó, chưa đủ căn cứ để xác định người sử dụng Facebook đăng nhập dưới tên "Quốc Huy".

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: Báo VOV

