Vỡ túi ngực cả năm mà không hay biết, bác sĩ cảnh báo biến chứng âm thầm

Bất ngờ khi được thông báo túi ngực bị vỡ

Mới đây, Ths.BS Nguyễn Minh Nghĩa - Giảng viên Khoa Tạo hình Phẫu thuật thẩm mỹ, Trường Đại học Y Hà Nội, Phụ trách khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân bị vỡ túi ngực 1 năm mới phát hiện.

Bệnh nhân là P.T.T (SN 1996, hiện đang sinh sống tại Hà Nội). Cách đây 5 năm, chị T. quyết định đi nâng ngực vì tình trạng nền ngực lép. Trước khi đi nâng ngực bằng túi độn, chị T. từng đi tiêm filler vòng 1 nhưng không đạt hiệu quả.

Đến năm 2025 chị phát hiện tình trạng ngực lệch bên to bên nhỏ, vòng 1 bên tay trái có tình trạng bất thường, cảm giác sờ nắn vào mềm hơn ngực bên phải. Tuy nhiên, chị T. chia sẻ, không có biểu hiện đau hay cơ thể phản ứng đào thải túi ngực.

Tháng 1/2026 bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai thăm khám. Trong quá trình thăm khám, BS.Minh Nghĩa phát hiện túi ngực bên trái đã vỡ, tràn xung quanh khoang ngực.

Bác sĩ và ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật tháo túi, rửa sạch khoang ngực và tiến hành đặt đòng túi ngực khác cho bệnh nhân.

Chị T. chia sẻ, cảm thấy sợ vì đã để túi ngực vỡ trong người một thời gian lo sợ các biến chứng ảnh hưởng sức khoẻ.

Bác sĩ Nghĩa chỉ định cho bệnh nhân dùng thêm kháng sinh sau khi ra viện. Sau khi tái khám 14 ngày, nữ bệnh nhân hoàn toàn ổn định và hài lòng về kết quả hiện tại.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Ths.BS Nguyễn Minh Nghĩa cho biết, vỡ túi ngực là tình trạng lớp vỏ silicone của implant bị rách hoặc nứt, làm cho chất chứa bên trong túi thoát ra khỏi khoang chứa. Với túi nước muối, khi vỡ túi dịch sẽ thoát ra và được cơ thể hấp thu, khiến bầu ngực xẹp nhanh trong vài ngày.

Trong khi đó, với túi silicone gel, đặc biệt là các dòng túi gel kết dính hiện nay, silicone thường vẫn nằm trong bao xơ quanh túi nên hình dạng ngực có thể không thay đổi rõ rệt.

"Nhiều trường hợp vì vậy được gọi là "vỡ túi thầm lặng" và chỉ được phát hiện khi kiểm tra bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh.

Điều đáng lưu ý là với các thế hệ túi ngực mới, nguy cơ vỡ túi đã giảm đáng kể so với trước đây. Các nghiên cứu theo dõi dài hạn cho thấy tỉ lệ vỡ túi của implant silicone hiện đại tương đối thấp. Một số nghiên cứu dài hạn cho thấy tỉ lệ vỡ túi tích lũy có thể dao động khoảng 8–10% sau khoảng 10 năm đặt túi, tùy loại implant và điều kiện theo dõi", BS.Nghĩa cho hay.

...

Phát hiện sớm trường hợp vỡ túi thầm lặng thế nào?



Theo BS.Nghĩa, trong thực hành lâm sàng, nguyên nhân gây vỡ túi ngực rất đa dạng, nhưng không phải lúc nào cũng do chất lượng implant.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tổn thương túi trong quá trình phẫu thuật là một trong những nguyên nhân quan trọng. Việc sử dụng dụng cụ phẫu thuật không đúng cách hoặc thao tác đặt túi không chuẩn có thể gây trầy xước hoặc làm yếu vỏ túi ngay từ thời điểm phẫu thuật, tạo điều kiện cho vỡ túi xảy ra sau nhiều năm.

Ngoài ra, thiết kế khoang đặt túi không phù hợp cũng là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ tổn thương implant.

Khi khoang đặt túi quá hẹp so với kích thước implant, túi có thể bị gập hoặc chịu áp lực kéo dài tại một số điểm, làm tăng nguy cơ mỏi vật liệu và nứt vỏ túi theo thời gian.

Những biến chứng sau mổ như tụ máu, nhiễm trùng hoặc phản ứng viêm kéo dài cũng có thể dẫn đến hình thành bao xơ co thắt. Bao xơ co thắt làm tăng áp lực cơ học lên implant, từ đó góp phần gây biến dạng hoặc tổn thương vỏ túi.

Bên cạnh đó, chấn thương vùng ngực hoặc áp lực cơ học lặp đi lặp lại cũng được xem là yếu tố nguy cơ của vỡ túi implant.

Biểu hiện lâm sàng của vỡ túi ngực có thể rất khác nhau. Với túi nước muối, bệnh nhân thường nhận thấy ngực xẹp nhanh và mất cân đối rõ rệt. Trong khi đó, với túi silicone, nhiều trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân.

Một số bệnh nhân có thể cảm thấy ngực cứng hơn, thay đổi hình dạng, đau nhẹ hoặc khó chịu vùng ngực. Chính vì vậy, việc theo dõi định kỳ sau đặt túi ngực đóng vai trò rất quan trọng nhằm phát hiện sớm các trường hợp vỡ túi thầm lặng.

"Bệnh nhân đặt túi silicone nên được theo dõi định kỳ bằng siêu âm hoặc MRI sau vài năm kể từ phẫu thuật. Một số hướng dẫn đề xuất thực hiện chẩn đoán hình ảnh khoảng 5–6 năm sau đặt túi và tiếp tục kiểm tra định kỳ mỗi 2–3 năm nhằm phát hiện sớm tình trạng vỡ túi không triệu chứng", BS.Nghĩa khuyến cáo.

Đồng thời cho biết, điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn implant có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện phẫu thuật tại cơ sở y tế uy tín và được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình có kinh nghiệm.

"Việc theo dõi định kỳ sau phẫu thuật không chỉ giúp phát hiện sớm các biến chứng mà còn góp phần đảm bảo kết quả thẩm mỹ ổn định và an toàn lâu dài cho người bệnh", BS.Nghĩa nhấn mạnh.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn