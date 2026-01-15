Lộ hình hotgirl Linh Trương thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ

Thời gian gần đây, Linh Trương (tên đầy đủ Trương Diệu Linh, sinh năm 2001, quê Hà Tĩnh) là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Hàng loạt từ khóa liên quan đến cô liên tục xuất hiện trong danh sách tìm kiếm phổ biến, kéo theo đó là những bàn luận xoay quanh đời tư, phong cách sống và đặc biệt là ngoại hình.

Nếu như các người đẹp khác chỉ chia sẻ những hình ảnh vài năm gần đây, “giấu nhẹm” hình ảnh thời chưa biết son phấn thì Linh Trương khá tự tin, cô giữ lại những hình ảnh thời 18-19 tuổi trên trang cá nhân.

Bức ảnh được cho là thời Linh Trương chưa thẩm mỹ.

Một số hình ảnh được cho là Linh Trương trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, bất ngờ bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Các bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều. Nhiều người cho rằng ngoại hình của cô ở hai thời điểm có sự khác biệt rõ rệt, thậm chí nếu không được giới thiệu trước thì khó nhận ra là cùng một người.

Gương mặt khác nhau trước và sau.

Trước những bàn tán liên quan đến ngoại hình, Linh Trương từng công khai thừa nhận việc bản thân đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho rằng mong muốn cải thiện ngoại hình là điều phổ biến, nhất là với những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thời trang. Theo Linh Trương, việc chăm chút vẻ ngoài, trang điểm hay phẫu thuật thẩm mỹ ở mức độ phù hợp là lựa chọn cá nhân và không có gì cần phải giấu giếm.

Linh Trương hiện tại.

Trước đó, Linh Trương được biết đến là người mẫu ảnh từ khá sớm, khoảng 18–19 tuổi. Sau khi thay đổi ngoại hình và theo đuổi phong cách trang điểm đậm, cô từng được một bộ phận cư dân mạng gọi là “bản sao Phạm Băng Băng” vì sở hữu gương mặt sắc sảo, khí chất sang trọng.

Bên cạnh câu chuyện thẩm mỹ, Linh Trương cũng từng xuất hiện trên sóng truyền hình và đối diện với những tin đồn xoay quanh đời tư. Trước các nghi vấn, cô nhiều lần khẳng định những thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng là không đúng sự thật và cho biết bản thân chọn cách im lặng, tập trung vào công việc thay vì phản ứng gay gắt.

Hiện tại, Linh Trương ít hoạt động showbiz. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân, sử dụng đồ hiệu, xuất hiện tại các địa điểm sang trọng và có những chuyến du lịch xa xỉ.

Tác giả: Tân Mai

Nguồn tin: giadinhonline.vn