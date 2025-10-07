Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

*Tiếp tục cập nhật

Đập bị vỡ lúc 14h, vị trí gần cửa xả, ban đầu vỡ nhỏ, sau đó mở rộng. Nước từ đập tràn xuống hạ du, khiến nước suối lên nhanh, đe dọa các khu dân cư dọc ven suối, anh Nông Huyền, cư dân địa phương cho biết.

Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn. Ảnh: Nông Huyền



Đoàn công tác của hai bộ Nông nghiệp và Môi trường và Công Thương đang lên Lạng Sơn kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố.

...

Ông Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết hiện cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Một số máy móc, thiết bị bị ảnh hưởng.

Thủy điện Bắc Khê 1 nằm trên sông Bắc Khê, là một nhánh của sông Kỳ Cùng, công suất khoảng 24 MW.

Chấm đỏ là vị trí Thủy điện Bắc Khê 1. Ảnh: Gmap



Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, Lạng Sơn mưa lớn. Từ 19h ngày 5/10 đến 19h ngày 6/10, lượng mưa ở Mẫu Sơn 205 mm; từ 19h hôm qua đến 7h hôm nay ở Quyết Thắng 195 mm. Nước đổ về thủy điện đẩy mực nước dâng cao, gây áp lực cho bờ đập.

Tác giả: Gia Chính - Phương Dung

Nguồn tin: Báo VnExpress

