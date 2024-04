Vỡ đập ở Nga, hơn 4.000 người phải sơ tán

Your browser does not support the video tag.

Theo RT, hơn 4.000 người buộc phải sơ tán khỏi khu vực khẩn cấp sau vụ vỡ đập sông Ural ở thành phố miền núi Orsk, thuộc vùng Orenburg của Nga, ngày 6/4.

Hãng thông tấn Tass cho biết, vụ việc ảnh hưởng đến khoảng 4.200 ngôi nhà và gần 11.000 người trên toàn khu vực.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban trên toàn bộ vùng Orenburg vào ngày 5/4, sau khi sông Ural dâng lên mức nguy hiểm do băng tan.

Sông Ural thường dâng cao vào mùa xuân, nhưng mưa lớn và nhiệt độ tăng mạnh trong những ngày gần đây đã khiến mực nước sông gần Orsk cao hơn bình thường gần một mét. Hơn 100 con đường và 47 cây cầu đã bị đóng cửa do nước lũ dâng cao.

Nước lũ đã làm vỡ con đập thường dẫn dòng chảy ra khỏi thành phố và gây ngập lụt khu phố cổ của Orsk vào cuối ngày 5/4. Chính quyền địa phương cho biết hai chỗ rò rỉ đã được phát hiện ở con đập vài giờ trước khi vụ vỡ đập xảy ra.

Theo Tass, 1.112 chuyên gia cứu hộ và 462 đơn vị thiết bị đã được triển khai đến tham gia công tác cứu hộ cưu nạn ở vùng Orenburg. Trong đó, có hơn 530 chuyên gia, 125 đơn vị thiết bị và 75 tàu thủy hoạt động ở thành phố Orsk. Hơn 200 cảnh sát cũng được triển khai trong vùng lũ lụt.

Bộ Tình trạng khẩn cập Nga cho biết hàng chục phương tiện công nghiệp hạng nặng đang gia cố các phần bờ kè bị hư hỏng.

Chính quyền địa phương cảnh báo người dân đóng gói tài liệu, đồ dùng thiết yếu và vật nuôi rồi tiến tới nơi trú ẩn tạm thời được chỉ định.

Bộ Tình trạng khẩn cập Nga cho biết thêm, khoảng 230 người, trong đó có 73 trẻ em, đã được sơ tán khỏi Orsk - nơi có dân số 190.000 người - đến những nơi trú ẩn tạm thời, khi mực nước tiếp tục dâng cao.

Orsk là thành phố lớn thứ hai vùng Orenburg nằm gần biên giới Nga - Kazakhstan. Được thành lập vào năm 1735, thành phố ban đầu có tên là Orenburg.

