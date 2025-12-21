Bản án cho bà mẹ Nhật giữ thi thể con gái trong tủ đông suốt 20 năm

Cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ 76 tuổi sau khi bà thú nhận đã giữ thi thể con gái của mình trong tủ đông trong 20 năm. Ảnh: Reuters.

Tòa án quận Mito (chi nhánh Tsuchiura, Nhật Bản) đã tuyên phạt bà Keiko Mori (76 tuổi) mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo trong 3 năm vì hành vi bỏ mặc và che giấu thi thể con gái ruột trong suốt khoảng 20 năm tại nhà riêng ở thị trấn Ami, tỉnh Ibaraki.

Phán quyết được đưa ra đúng với mức án mà công tố viên đề nghị, theo Japan Today.

Tại phiên tòa, các tình tiết cho thấy Makiko, con gái cả của bà Mori, qua đời năm 29 tuổi do bị bố sát hại cách đây khoảng 20 năm.

Thẩm phán Shizuka Asakura cho biết sau khi con gái tử vong, bà Mori giấu thi thể trong tủ quần áo, rồi chuyển sang cất trong tủ đông khi cơ thể bắt đầu phân hủy. Theo nhận định của tòa, nạn nhân từng gặp vấn đề về hành vi và có những xung đột nghiêm trọng trong gia đình.

Bản án xác định bà Mori bỏ thi thể trong tủ quần áo từ khoảng ngày 16 đến 31/7/2005, sau đó giữ trong tủ đông cho đến ngày 23/9/2025.

Theo cảnh sát, vào tháng 9 vừa qua, bà Mori cùng một người thân tự đến đồn cảnh sát trình báo, nói rằng thi thể con gái đang được cất trong tủ đông đặt trong bếp.

Khi đến kiểm tra, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ ở tư thế ngồi, phần thân trên gập về phía trước, bên trong chiếc tủ đông dài 95 cm, rộng 85 cm và cao 60 cm. Thi thể được phủ chăn, xung quanh có nhiều chất khử mùi.

Cảnh sát dẫn lời bà Mori: "Con bé mất đã 20 năm. Mùi bốc lên khắp nhà nên tôi mua tủ đông để cất thi thể vào đó".

Theo điều tra, chồng của bà Mori vừa qua đời trong tháng này. Khi người thân tụ tập tại nhà để lo hậu sự, họ đã phát hiện thi thể người con gái trong tủ đông, từ đó vụ việc mới bị phanh phui.

