VinFast tặng hơn 30 tỷ đồng cho khách hàng mua xe máy điện - cơ hội trúng 26 ô tô VF 3

Chào Xuân Bính Ngọ và tiếp nối chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, VinFast chính thức triển khai chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe” dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện từ ngày 1/2 đến 31/3/2026. Khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand, với tổng trị giá lên tới trên 30 tỷ đồng, qua đó nhân đôi niềm vui chuyển đổi xanh nhân dịp Tết đến Xuân về.

“Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe” là chương trình tri ân ý nghĩa VinFast dành tặng cho các khách hàng tin tưởng lựa chọn xe máy điện của hãng và góp phần đưa VinFast trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường xe máy điện Việt Nam. Chương trình cũng là lời chúc mừng năm mới may mắn và hanh thông của VinFast gửi đến tất cả khách hàng trên toàn quốc, qua đó tiếp thêm động lực mạnh mẽ thúc đẩy công cuộc chuyển đổi xanh trong giao thông tại Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 1/2/2026 đến hết ngày 31/3/2026, tất cả khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe máy điện hoặc xe đạp điện VinFast trên toàn quốc sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn trực tuyến, với cơ hội trúng 26 ô tô điện thông minh VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 30,6 tỷ đồng. ... Các kỳ quay thưởng online sẽ được VinFast tổ chức định kỳ công khai trên website chính thức của hãng. Thời hạn quay thưởng sẽ kéo dài từ 01/02/2026 đến hết ngày 03/04/2026. Thông qua chương trình, khách hàng sẽ không chỉ đóng góp vào công cuộc chuyển đổi xanh, giảm ô nhiễm môi trường bằng những chiếc xe máy điện thông minh, hiện đại, mà còn có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô với 26 chiếc ô tô điện quốc dân VF 3 đang chờ đón.