Ít chi phí, nhiều lợi thế: VinFast EC Van trở thành chiếc xe trong mơ với người chạy dịch vụ vận tải

Chiếc xe vận chuyển hàng hóa đô thị “tất cả trong một”

Phân khúc xe dịch vụ vận tải hàng hóa vốn dĩ không có quá nhiều lựa chọn, nhất là với nhu cầu sử dụng chủ đạo ở các khu vực đô thị. Một mẫu xe vận tải chuyên dụng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa gọn gàng để chở hàng trong phố là băn khoăn của nhiều đơn vị kinh doanh nhỏ, trong đó có cửa hàng phụ kiện và showroom trang trí xe máy của anh Đỗ Chí Đông (TP. Hồ Chí Minh).

Bởi thế, khi VinFast ra mắt EC Van, anh Đông nhanh chóng quyết định đặt mua và trở thành một trong những khách hàng cá nhân đầu tiên nhận xe tại TP.HCM cách đây ít lâu.

"Với nhu cầu của cửa hàng tôi chủ yếu là vận chuyển linh kiện xe máy trong nội thành, EC Van hoàn toàn đáp ứng tốt với kích thước nhỏ có thể di chuyển linh hoạt và tải trọng trên 600 kg”, anh Đông hào hứng chia sẻ.

Người chủ cửa hàng cũng cho biết, anh đã từng chạy qua nhiều dòng ô tô vận tải sử dụng động cơ đốt trong trước đây nên anh đánh giá cao VinFast EC Van với khả năng tăng tốc mượt mà và không có độ trễ, kể cả khi chở đủ tải.

"Nhờ vào hệ thống treo sau dạng nhíp lá, VinFast EC Van đáp ứng tốt khi chở hàng nặng, không hề có cảm giác chòng chành hay lắc lư khi di chuyển trong khu vực đô thị", anh Đông nói thêm.

Từ góc nhìn của một đơn vị kinh doanh nhỏ, anh Đông cho rằng xe điện mang lại sự thuận tiện và ổn định rõ rệt trong quá trình vận hành. “Giờ cao điểm rất khó tìm chỗ đổ xăng, trong khi EC Van có thể sạc tại nhà, thời gian sạc nhanh, giúp tôi chủ động hơn rất nhiều trong công việc”, anh bày tỏ.

...

Đồng quan điểm, anh Hoàng Văn Trọng (Hà Nội) đánh giá cao hiệu quả kinh tế của EC Van nói riêng và xe điện VinFast nói chung khi đặt lên bàn cân với xe tải chạy xăng.

“Tôi từng sử dụng xe tải cũ, mức tiêu hao khoảng 9–10 lít/100 km, mỗi năm tốn gần 100 triệu đồng tiền nhiên liệu, chưa kể khấu hao. Với xe điện được miễn phí sạc, khoản chi này gần như được loại bỏ”, anh Trọng phân tích.

Lựa chọn cho tương lai với mức giá ưu đãi hấp dẫn

Theo chuyên gia Chu Hữu Thọ (Autobikes), trong bối cảnh các đô thị lớn đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh nhằm giảm phát thải và cải thiện môi trường, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã chủ động điều chỉnh phương thức vận hành để thích ứng. Các giải pháp di chuyển xanh như VinFast EC Van vì thế được xem là lựa chọn mang lại lợi thế kép, vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh, vừa phù hợp với định hướng phát triển dài hạn.

"Đối với người sử dụng xe vận tải hàng hóa chủ yếu tại Hà Nội và một số thành phố lớn đang hướng tới hạn chế ô nhiễm không khí, VinFast EC Van là lựa chọn phù hợp khi sử dụng năng lượng xanh, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng vận hành tốt", ông Thọ nhận định.

Không chỉ giới hạn ở một nhóm khách hàng cụ thể, EC Van có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau, từ tài xế giao hàng cá nhân, tiểu thương, cho tới doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phương tiện vận chuyển nội bộ. Để phù hợp hơn với nhiều nhu cầu, mẫu xe này hiện có lựa chọn phiên bản nâng cao với cửa trượt bên hông, giúp hỗ trợ hoạt động giao hàng thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, dù với đối tượng nào, EC Van cũng cho thấy là mẫu xe dễ tiếp cận với giá niêm yết chỉ 285 triệu đồng. Trong khi đó, người mua được hỗ trợ 6% giá trị xe và được bảo lãnh mua xe với 0 đồng vốn đối ứng, theo chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" vừa được VinFast công bố. Đây là cơ hội để nhiều tài xế, đơn vị kinh doanh sớm sở hữu mẫu EC Van với chi phí ban đầu tối ưu nhất.

Từ góc nhìn người dùng lẫn chuyên gia, VinFast EC Van đang được đánh giá là mẫu xe định hình lại phương tiện vận tải nội đô, nơi hiệu quả kinh doanh và sự tiện dụng được đặt lên hàng đầu.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn