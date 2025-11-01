Chuyển Bộ Công an 5 vụ việc liên quan đến dự án trụ sở Bộ Ngoại giao

Ngày 31-10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố Kết luận thanh tra dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Ngoại giao (Trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao). Dự án này được xây dựng ở đường Lê Quang Đạo, TP Hà Nội.

Từ kết quả thanh tra, TTCP đã chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu, vụ việc có dấu hiệu: Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 222; Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 224; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, với các nội dung sau:

Thứ nhất, vụ việc vi phạm quy định về đấu thầu. Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc tự ý thay đổi mức điểm tối thiểu từ 70 điểm xuống 60 điểm để đưa thêm phương án đơn vị tư vấn đã bị loại vào để xếp loại (tại bước đánh giá chi tiết và bỏ phiếu để xếp loại giải thưởng thì Công ty Heerim của Hàn Quốc chỉ đạt 68,3 điểm được lựa chọn phương án kiến trúc, Công ty GMP của Đức đạt cao nhất 78,2 điểm lại bị loại), vi phạm Quy chế làm việc của hội đồng, gây nhiều hậu quả.

Bộ Ngoại giao thực hiện tổ chức chỉ định thầu và ký hợp đồng của 20 gói thầu với giá trị là 4.388,471 tỉ đồng (vượt 904,456 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư (TMĐT) được phê duyệt là 3.484 tỉ đồng), vi phạm nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP86, vi phạm điều cấm trong đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2005, đồng thời trái với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1866/TTg-KTN ngày 3-11-2008, dẫn đến phát sinh nhiều vướng mắc, chậm tiến độ của dự án, có nguy cơ gây thiệt hại, lãng phí cho ngân sách Nhà nước.

Thứ hai, việc trình, thẩm tra và phê duyệt dự toán chi phí lập dự án, thiết kế xây dựng, lập tổng dự toán trùng lặp mục chi phí tư vấn giai đoạn 1 (lập dự án và thiết kế cơ sở), gây thiệt hại tạm tính theo dự toán là 42,9 tỉ đồng.

Thứ ba, vi phạm về việc ký hợp đồng thuê Tư vấn nước ngoài, tổng giá trị gây thiệt hại ngân sách Nhà nước tạm tính là 79,2 tỉ đồng,

Thứ tư, vi phạm trong đàm phán và ký hợp đồng đối với chi phí giám sát tác giả. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt là hợp đồng trọn gói nhưng Ban Quản lý dự án đã ký bổ sung thêm hợp đồng 6,035 tỉ đồng, (trong đó đã thanh toán cho nhà thầu 5,426 tỉ đồng) gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Thứ năm, vi phạm trong lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu một số gói thầu trái quy định và việc lập, thẩm định dự toán gói thầu được sử dụng để chỉ định thầu.

Cụ thể như: Giá trị hợp đồng về thiết bị cao hơn nhiều lần giá thiết bị nhập khẩu sau thuế (từ khoảng 2 lần đến 13 lần); việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán của các gói thầu không có căn cứ, không phù hợp với giá thị trường.

Qua kiểm tra, xác minh giá trị phần thiết bị là 183,747 tỉ đồng trong tổng số giá trị thiết bị là 766,605 tỉ đồng của 5 gói thầu (TB-02, TB-04, TB-07, TB-09, TB-12), thì giá trị chênh lệch tạm tính giữa giá trị hợp đồng và giá trị nhập khẩu là 108,866 tỉ đồng (59,2% hợp đồng), nguy cơ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, việc để dự án dừng thi công (theo từng giai đoạn) và kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí số vốn Nhà nước đã chi cho dự án hơn 4.000 tỉ đồng.

