Thiếu niên 17 tuổi xông vào trường học nổ súng, hiệu trưởng tử vong

Hình ảnh do cảnh sát cung cấp cho thấy nghi phạm đi chân trần, mặc quần ngắn và áo thun, bị các sĩ quan có vũ trang khống chế và ghì xuống đất - Ảnh: THE NATION

Theo Hãng tin Reuters, vào lúc 17h ngày 11-2 (giờ địa phương), một thiếu niên khoảng 17 tuổi đã dùng khẩu súng ngắn 9mm cướp được từ xe của một sĩ quan cảnh sát, xông vào Trường Patongprathankiriwat ở quận Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan.

Thông cáo từ chính quyền địa phương cho biết nghi phạm có biểu hiện kích động tại thời điểm gây án. Sau khi vào khuôn viên trường, đối tượng đã ép nhiều giáo viên và học sinh vào phòng họp để làm con tin.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Tổng tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan đã điều động Tư lệnh Cảnh sát Khu vực 9 đến hiện trường trực tiếp chỉ huy.

Trung tướng Norathp Phoinok, Tư lệnh Quân khu 4, cũng di chuyển đến bằng trực thăng để phối hợp xử lý tình huống.

Trong quá trình khống chế, nghi phạm đã nổ súng khiến hiệu trưởng nhà trường và một nữ sinh bị thương trước khi bị lực lượng chức năng áp sát, khống chế và bắt giữ.

Cảnh sát và người dân đứng gần cổng trường Patongprathankiriwat sau vụ việc - Ảnh: REUTERS



Chỉ huy cảnh sát Teerasak Chaiyotha cho biết nữ sinh bị bắn trúng vùng thắt lưng hiện trong tình trạng ổn định.

Trong khi đó, nữ hiệu trưởng bị thương nặng, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để phẫu thuật khẩn cấp do tổn thương nội tạng nghiêm trọng và mất nhiều máu. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin cho biết bà đã không qua khỏi vào rạng sáng 12-2.

Theo báo The Nation, động cơ ban đầu của vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến em gái của nghi phạm, hiện đang theo học tại trường.

Cảnh sát cho biết nữ sinh này đã kể với anh trai về việc bị một giáo viên kỷ luật. Nghi phạm sau đó tìm đến trường để gặp giáo viên nói trên.

Một học sinh đoàn tụ với gia đình sau khi được sơ tán khỏi trường Patongprathankiriwat - Ảnh: REUTERS



Tỉnh trưởng Ratthasart Chidchoo cho hay đối tượng có tiền sử lạm dụng chất kích thích và từng xuất viện khỏi một cơ sở điều trị tâm thần vào tháng 12 năm ngoái.

Reuters nhận định bạo lực liên quan đến súng đạn không phải là hiện tượng hiếm tại Thái Lan. Năm 2022, một cựu sĩ quan cảnh sát đã gây ra vụ thảm sát khiến 36 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em.

Vụ việc mới nhất tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn cũng như vấn đề an ninh trường học tại Thái Lan.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan.

Tác giả: TÂM DƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ