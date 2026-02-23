Xe tải tông trực diện ô tô con, 5 cảnh sát tử vong thương tâm

Your browser does not support the video tag.

Theo các quan chức, 5 cảnh sát đã tử vong và 3 người khác bị thương nặng sau khi một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe cảnh sát ở huyện Jharsuguda, bang Odisha, Ấn Độ, vào sáng sớm ngày 22/2.

Vụ tai nạn xảy ra gần đồn cảnh sát Jharsuguda Sadar khi chiếc xe cảnh sát, được cho là đang làm nhiệm vụ, đã va chạm trực diện với một xe tải đang chạy nhanh từ hướng ngược lại. Cú va chạm khiến chiếc Bolero bị biến dạng hoàn toàn, 5 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Các nạn nhân được xác định là nhân viên APR Kashiram Bhoi và Debadatta Sa, Trung sĩ huấn luyện Niranjan Kujur, Hạ sĩ APR Lingaraj Dhurua và Nhân viên bảo vệ dân phòng Bhaktabandhu Mirdha. Cái chết của họ đã gây ra nỗi đau buồn sâu sắc trong giới cảnh sát và cộng đồng địa phương.

3 người khác, bao gồm hai thành viên của Lực lượng Dự bị Cảnh sát Vũ trang (APR) và một trung sĩ, bị thương nặng. Họ được cảnh sát địa phương giải cứu và đưa đến Bệnh viện Trụ sở Quận Jharsuguda, nơi các bác sĩ cho biết tình trạng của họ vẫn nguy kịch và đang được theo dõi y tế chặt chẽ.

Cảnh sát đã tạm giữ tài xế xe tải để thẩm vấn và một cuộc điều tra đã được khởi động để xác định chính xác các tình tiết dẫn đến vụ tai nạn. Các sĩ quan cấp cao đã đến hiện trường ngay sau vụ việc để giám sát các hoạt động cứu hộ và đánh giá tình hình.

