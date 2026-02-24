Bác sĩ trẻ vùng cao bị suy thận giai đoạn cuối được ‘hồi sinh’ từ người lạ

Bác sĩ Sầm Thành Tài làm việc tại trạm y tế xã vùng cao tỉnh Nghệ An - Ảnh: NVCC

Sinh năm 1993, là người dân tộc Thái, quê tại bản Nhang Thắm, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An, bác sĩ Tài tốt nghiệp Trường đại học Y khoa Vinh năm 2019.

Trước nhiều cơ hội phát triển tại thành phố, anh lựa chọn trở về quê hương, nơi y tế còn nhiều thiếu thốn với mong muốn góp một phần nhỏ bé để thay đổi thực trạng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng núi. Anh là một trong số ít bác sĩ trẻ tham gia chương trình thu hút nhân lực y tế về cơ sở.

Công tác tại Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, sau đó về Trạm Y tế xã Châu Lộc, bác sĩ Tài nhanh chóng chiếm được niềm tin và sự yêu quý của người dân nhờ sự tận tụy, chân thành. Từ chỗ chỉ khoảng 90 lượt khám mỗi tháng, con số ấy tăng lên hơn 230 chỉ sau vài tháng.

Không chỉ khám chữa bệnh, anh còn lặn lội đến từng bản làng tuyên truyền phòng bệnh, vận động người dân từ bỏ thói quen sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau đó, anh tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân, nơi phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Ở bất cứ đâu, anh vẫn lặng lẽ làm nghề, không phô trương, không kể công.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, tuyến y tế cơ sở rơi vào tình trạng quá tải, kiệt sức. Bác sĩ Tài gần như không có một ngày nghỉ. Anh cùng đồng nghiệp đến từng thôn bản, truy vết, lấy mẫu, tuyên truyền phòng dịch, điều trị cho người bệnh… làm việc đến khi sức cùng lực kiệt, không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào.

Cuối tháng 7-2025, anh phát hiện mình mắc suy thận giai đoạn cuối. Trước đó nhiều tháng, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, sụt cân nhưng anh chủ quan, nghĩ chỉ do làm việc quá sức. Ngày cầm trên tay kết quả chẩn đoán, cả gia đình như sụp đổ. Là bác sĩ, anh hiểu rõ căn bệnh mình đang đối mặt khắc nghiệt đến nhường nào.

Anh từng chứng kiến nhiều bệnh nhân phải sống lay lắt nhờ lọc máu, thấm thía từng cơn đau đầu, phù nề, chuột rút, buồn nôn kéo dài. Anh biết chỉ có ghép thận mới giúp mình trở lại cuộc sống bình thường, trở lại với chiếc áo blouse trắng mà suốt 6 năm qua anh chưa từng rời bỏ.

Gia đình nhỏ của bác sĩ Tài sống trong căn nhà đơn sơ ở bản Nhang Thắm. Thu nhập của hai vợ chồng chủ yếu dựa vào đồng lương công chức y tế, mọi khoản tích góp đều dành để nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ hai bên.

Chi phí ghép thận lên tới hơn 1 tỉ đồng, trong khi việc lọc máu ba buổi mỗi tuần cũng đã là gánh nặng lớn. "Tiền thuốc men, đi lại, sinh hoạt… thực sự không biết xoay xở ở đâu nữa", chị Bích - vợ bác sĩ Tài nói trong nước mắt.

Nỗi lo càng chồng chất khi chị vừa sinh con thứ hai được hai tháng. Người mẹ trẻ lòng nặng trĩu nỗi bất an về người chồng đang nằm viện, về tương lai còn nhiều bấp bênh của các con.

Bác sĩ Sầm Thành Tài hồi phục sau ghép thận - Ảnh: BVCC

Rồi phép màu đã đến. Sau thời gian dài kiên cường chiến đấu, tháng 1-2026, bác sĩ Tài được ghép thận thành công từ món quà sự sống vô giá, quả thận của một người hiến chết não.

Sau gần một tháng điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sức khỏe của anh dần ổn định và đủ điều kiện xuất viện, khép lại hành trình sinh tử bằng một khởi đầu mới đầy hy vọng.

Trong niềm vui hồi phục, anh chia sẻ ước mong giản dị sớm khỏe lại để được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, trở về với công việc chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao.

Bác sĩ Tài gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến tạng, người đã trao đi món quà vô giá để sự sống được tiếp nối.

Tác giả: Dương Liễu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ