Chân dung tiểu thư tài phiệt Hàn Quốc sống thác loạn ở Campuchia

Hwang Hana, cháu gái của nhà sáng lập Namyang Dairy Products và là hôn thê cũ của ca sĩ - diễn viên Park Yoochun, hiện đang sống tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) trong khi vẫn nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol. Thông tin này gây xôn xao dư luận khi tội phạm nhắm vào công dân Hàn tại Campuchia đang được quan tâm.

Theo các báo cáo của Ilyo Sisa và OSEN, Hwang đã rời Hàn Quốc sang Thái Lan khi đang bị điều tra vì vi phạm Luật kiểm soát ma túy, sau đó chuyển đến Phnom Penh.

Cô được cho là đang sinh sống cùng một người đàn ông Hàn Quốc trong một khu phức hợp cao cấp tại trung tâm thành phố. Một nguồn tin (ông A) cho biết: “Hwang Hana dường như đang sống khá ổn định tại địa phương. Chính quyền Campuchia cũng đã bắt đầu xác minh danh tính của cô”.

Trước đó, Hwang từng bị bắt vào năm 2015 vì cáo buộc sử dụng ma túy đá (methamphetamine) ba lần tại nhà riêng ở quận Yongsan, Seoul. Năm 2018, cô tiếp tục bị truy tố vì sử dụng thuốc chứa clonazepam - một chất hướng thần.

...

Trong thời gian hưởng án treo, Hwang lại bị phát hiện tái phạm, sau đó bị kết án 1 năm 8 tháng tù giam và được trả tự do vào năm 2022.

Sau khi ra tù, Hwang từng xuất hiện trên chương trình Sisa Jikgyeok của KBS 1TV, tuyên bố sẽ cai nghiện với sự giúp đỡ của cha mình và mong muốn hỗ trợ những người nghiện khác. Tuy nhiên, cô nhanh chóng biến mất khỏi Hàn Quốc và bị truy nã quốc tế.

Hwang là hôn thê cũ của ca sĩ - diễn viên Park Yoochun (cựu thành viên nhóm nhạc JYJ). Hai người công khai đính hôn vào năm 2017. Chỉ một năm sau, mối quan hệ tan vỡ sau khi cả hai vướng vào những ồn ào liên quan đến ma túy và điều tra pháp lý. Yoochun bị điều tra vì sử dụng ma túy cùng Hwang và sau đó bị kết án tù treo.

Trong vụ Hwang lẫn trốn ở Campuchia, Seungri, cựu thành viên nhóm BigBang, cũng bị nhắc tên. Hwang và Seungri đều xuất hiện ở Campuchia trong cùng giai đoạn gần đây và liên quan đến những địa điểm được cho là có hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Seungri từng xuất hiện trong video ở một sự kiện tại cơ sở “Prince Brewing” - được cư dân mạng cho rằng có liên hệ đến Taiza Complex, nơi bị nghi là trung tâm đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới.

Tác giả: Thủy Dương



Nguồn tin: znews.vn

