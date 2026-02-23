Phát hiện thi thể đôi nam nữ cùng ô tô chìm dưới đập nước

Ngày 23-2, Phòng CSGT đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai làm rõ vụ việc khi phát hiện 2 thi thể người cùng chiếc ô tô chìm dưới nước thuộc khu vực đập dâng Vân Phong, thôn Phú Lạc, xã Bình An.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân đi làm ruộng phát hiện một thi thể nam giới bị mắc vào cống thoát nước tại khu vực đập dâng Vân Phong nên báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe dưới nước lên bờ để phục vụ công tác điều tra



Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an và các đơn vị liên quan đến hiện trường xác minh, làm rõ. Mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thêm một ô tô con hiệu Kia Morning, BKS 51F-708.22, nằm dưới mương nước, cách nơi phát hiện thi thể khoảng 100 mét.

Nhận định có thể còn nạn nhân khác, chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng chức năng tạm ngăn nước để mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện thêm một thi thể nữ cách hiện trường khoảng 500 mét.

Cảnh trục vớt chiếc xe được người dân ghi lại

Qua xác minh ban đầu, thi thể nam giới được xác định là anh Châu Văn B. (SN 2001, trú tại xã KBang, tỉnh Gia Lai), thi thể người phụ nữ là chị Trịnh Thị Ngọc H. (SN 1995, trú tại xã Kon Giang, tỉnh Gia Lai).

