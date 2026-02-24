Dùng dao đâm chết bạn nhậu

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam



Theo thông tin từ cơ quan Công an: khoảng 20 giờ ngày 17/2, Nguyễn Hoàng Nam cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên đường lộ Liên Hương, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang để uống bia cùng với nhóm bạn của P.T.T, ( SN 1993, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Trong lúc ngồi nhậu chung, giữa Nam và T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhau vì T. có lời nói không tôn trọng bạn nhậu.

...

Tức giận, Nam lấy cây dao bấm trong người định đánh nhau với T. thì được mọi người can ngăn. Lúc này, T. cầm ly thủy tinh trên bàn ném về phía Nam nhưng không trúng. Thấy T. hung hăng, Nam cầm dao xông vào đâm trúng người T. gây thương tích nặng.

T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang nhưng đến trưa 18/2 thì tử vong. Sau đó, Nam đến Công an phường Rạch Giá đầu thú.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: Báo Công Lý