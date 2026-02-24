Bắt tạm giam tài xế kéo kính ô tô kẹp tay thiếu tá CSGT rồi tăng ga bỏ chạy

Nguyễn Tuấn Quyền bị bắt để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ - Ảnh: C.A.

Liên quan vụ tài xế kéo kính ô tô kẹp chặt tay cảnh sát giao thông tại chốt đo nồng độ cồn, Cục Cảnh sát giao thông cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền (sinh năm 2001, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Nguyễn Tuấn Quyền bị bắt để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 19-2, tổ cảnh sát giao thông Hàm Yên (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông) trong khi làm nhiệm vụ tại thôn Tân Bắc đã ra hiệu lệnh dừng xe đối với ô tô do Quyền cầm lái, để kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế.

Trong quá trình làm việc, nam tài xế bất ngờ giữ tay cán bộ làm nhiệm vụ, kéo kính chắn gió và tăng ga bỏ chạy, khiến cán bộ bị kẹt tay, phải chạy theo và bám vào xe.

Sau khi chạy khoảng 500m, tài xế thả tay thiếu tá Đông, hạ kính chắn gió làm anh ngã xuống đường. Cú va chạm khiến anh bị thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên.

Kết quả xác minh xác định nồng độ cồn của Nguyễn Tuấn Quyền là 0,21mg/l khí thở.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi lái xe. Mọi hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

