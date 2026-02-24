Hà Tĩnh phấn đấu trồng 2,2 triệu cây xanh trong năm 2026

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Sông Trí tham gia trồng cây xanh, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường.



Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng thành viên các đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và cán bộ, nhân dân địa phương tham gia trồng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Tham gia trồng cây cùng cán bộ, nhân dân phường Sông Trí, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trồng cây, gây rừng; đồng thời đề nghị trồng các loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, bảo vệ màu xanh, gìn giữ môi trường sống và góp phần chống biến đổi khí hậu.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Ngọ là hoạt động thiết thực, nhằm hiện thực hoá mục tiêu trồng 2,2 triệu cây xanh trong năm 2026, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân của tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: NGÔ TUẤN

Nguồn tin: Báo Nhân Dân