Chùa Hương Tích - Hà Tĩnh chật kín du khách ngày khai hội

Chùa Hương Tích có một vị trí đặc biệt, cao 650m so với mực nước biển và tọa lạc ở vị trí lưng chừng dãy núi Hồng Lĩnh - nơi được gọi là “Khối quần sơn kỳ vĩ”. Chùa Hương Tích từ lâu đã được mệnh danh là "Hoan Châu đệ nhất danh lam".

Khai hội chùa Hương Tích năm 2026.



Trong không gian bảng lảng sương sớm của những ngày đầu xuân Bính Ngọ, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã cùng hội tụ về đây. Không chỉ dừng lại ở một hoạt động tín ngưỡng dâng hương cầu an, lễ hội năm nay thực sự là một ngày hội văn hóa cộng đồng rực rỡ sắc màu, nơi giá trị tâm linh hòa quyện cùng cảnh quan thiên nhiên di sản.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh trống khai hội Chùa Hương Tích - mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026.



Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh nhấn mạnh, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng gắn với phát triển văn hóa và con người. Trong định hướng phát triển du lịch Hà Tĩnh theo hướng bền vững và lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm, chùa Hương Tích được xác định là điểm nhấn của không gian du lịch văn hóa - tâm linh - sinh thái của tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh.

...



Thời gian tới, ngành VH-TT&DL sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với gìn giữ cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái, bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ di sản và khai thác du lịch bền vững. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa hoạt động phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, ẩm thực, sinh thái, nghỉ dưỡng, kết nối chùa Hương Tích với các tuyến, điểm du lịch trong tỉnh, mở rộng thời gian lưu trú của du khách.

Qua đó từng bước xây dựng lễ hội chùa Hương Tích trở thành sự kiện văn hóa - du lịch đặc trưng, có sức lan tỏa, khẳng định vị thế là một trong những điểm đến tâm linh tiêu biểu và là dấu ấn mở đầu ấn tượng cho năm du lịch Hà Tĩnh.

Trò chơi đấu vật tại lễ hội Chùa Hương Tích.



Ngay sau nghi thức khai lễ, không gian núi Hồng trở nên náo nhiệt với phần Hội sôi động. Các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao truyền thống phối hợp cùng những trải nghiệm khám phá thiên nhiên đã tạo nên một không khí tươi mới, tràn đầy năng lượng. Sự khởi đầu ấn tượng tại chùa Hương Tích là lời khẳng định cho một năm du lịch Hà Tĩnh khởi sắc, sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới trên bản đồ du lịch nước nhà.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV