Điều tra vụ án mạng làm một người phụ nữ tử vong trong đêm

Ngày 22-2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân trong vụ án mạng



Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày tại thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya ngày 21-2, Lê Hữu Nghị đến nhà trọ bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc C. ở xã Hòa Thịnh để chơi. Tại đây, giữa Nghị và C. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát. Nghị dùng tay liên tục giật mạnh đầu tóc, đánh mạnh nhiều cái vào đầu và mặt C., sau đó bỏ ra ngoài. Một lúc sau Nghị quay lại thấy C. nằm bất động trong phòng ngủ. Khi biết bạn gái tử vong, Lê Hữu Nghị đã đến Công an xã Hòa Mỹ tự thú.

...

Phát hiện vụ việc, mọi người đã đưa chị Ch. đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tổ chức truy tìm nghi phạm, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Hiện nghi phạm đang được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động