VIDEO: Xe sang Lexus tông hàng loạt ô tô và xe máy dừng chờ đèn đỏ

Ngày 26-3, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Q.V.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 25-3, tại khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô và 1 xe máy.

Thời điểm trên, anh V.Q.C. (SN 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 30K-201.xx lưu thông trên phố Trung Kính theo hướng Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy. Khi đến ngã tư, xe này tông vào sau xe ô tô BKS 30L-665.xx do anh L.T.T. (SN 1994, trú tại Hà Nội) điều khiển cùng chiều đang chờ đèn đỏ cùng chiều.

Sau cú tông, xe 30K-201.xx tiếp tục lao lên phía trước, vượt đèn đỏ, lấn sang làn đường ngược chiều và tông liên tiếp vào 4 ô tô cùng 1 xe máy khác. Các phương tiện liên quan gồm: ô tô BKS 29K-060.xx, 29A-022.xx, 29E-385.xx, 29K-077.xx và xe máy BKS 29L5-166.xx.

Hình ảnh vụ va chạm liên hoàn

Chiếc ô tô Lexus nằm "phơi bụng" sau khi tông liên hoàn. Ảnh: Q.V.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E (Hà Nội). Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ vụ việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy 6 tài xế ô tô không có nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế điều khiển ô tô Lexus RX350 BKS 30K-201.xx buồn ngủ, không làm chủ tay lái.

Tại hiện trường, cú tông mạnh khiến chiếc Lexus bị lật ngửa, phần đầu và đuôi xe biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Tác giả: Hoàng Nguyễn



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

