Á hậu Huyền My gặp tai nạn khi chơi pickleball

Pickleball hiện đang là bộ môn thể thao được nhiều sao Việt lựa chọn tham gia trong thời gian gần đây. Từ một hoạt động rèn luyện sức khỏe, giải trí, bộ môn này nhanh chóng trở thành xu hướng trong giới nghệ sĩ. Á hậu Huyền My cũng không đứng ngoài trào lưu này.

Mới đây, Á hậu Huyền My khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ hình ảnh gặp sự cố trong lúc chơi pickleball. Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải khoảnh khắc ngồi trên sân với phần chân bị trầy xước khá rõ, kèm dòng trạng thái hài hước: “Gãy xong, sái 1 chân, 1 chân què”.

Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Huyền My bị thương ở vùng đầu gối và cổ chân sau một tình huống không may khi vận động. Cô chia sẻ: "Rồi xong, sái 1 chân, 1 chân què". Bài đăng của nàng Á hậu vẫn nhanh chóng khiến người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng, đồng thời gửi lời hỏi thăm và mong cô sớm hồi phục.

Á hậu Huyền My gặp sự cố khi chơi pickleball. Ảnh: FBNV

Trước đó, người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh check-in trên sân pickleball. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, pickleball trở thành bộ môn thể thao được nhiều nghệ sĩ, người đẹp quan tâm và hào hứng tham gia. Tuy nhiên, cũng như nhiều môn vận động khác, pickleball vẫn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nếu người chơi di chuyển với cường độ cao hoặc gặp phải những tình huống va chạm ngoài ý muốn. Trước Huyền My, không ít sao Việt như: Kỳ Hân, Bảo Thanh, Huỳnh Anh, Ngọc Quyên hay Trương Minh Cường cũng từng gặp sự cố khi chơi bộ môn này.

Đáng chú ý, vào tháng 10/2025, diễn viên Trương Minh Cường gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc chơi pickleball. Theo thông tin được chia sẻ, khi thực hiện pha cố cứu bóng ở cuối sân, nam diễn viên bất ngờ cảm thấy chân không thể nhấc lên rồi ngã quỵ. Kết quả chụp chiếu cho thấy anh bị đứt hoàn toàn gân gót chân và phải trải qua ca phẫu thuật nối gân. Sau phẫu thuật, Trương Minh Cường cần khoảng 6 tháng để phục hồi trước khi có thể trở lại với các hoạt động thể thao hoặc công việc đòi hỏi vận động mạnh.

Diễn viên Trương Minh Cường đã bị đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball. Nguồn: FBNV

Sau gần một thập kỷ kể từ khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My vẫn duy trì được nhan sắc nổi bật cùng thần thái sang trọng, chuẩn hình mẫu beauty queen mỗi khi xuất hiện. Dù không hoạt động quá sôi nổi trong làng giải trí, người đẹp vẫn thường xuyên góp mặt tại nhiều sự kiện lớn, đồng thời trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu và giữ được sức hút ổn định trên mạng xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, Huyền My theo đuổi cuộc sống khá kín tiếng và nhẹ nhàng. Thay vì tất bật chạy theo nhịp showbiz, cô ưu tiên tận hưởng cuộc sống theo cách riêng với những chuyến du lịch, những lần check-in tại các địa điểm sang trọng, thưởng trà, chơi golf và khám phá nhiều trải nghiệm đẳng cấp. Dù từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, Huyền My vẫn chọn cách giữ kín đời tư và hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm trước công chúng.

Ảnh: FBNV

