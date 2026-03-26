B.ắ.t giữ tài xế gây tai nạn c.h.ế.t n.g.ư.ờ.i rồi bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 23/3, tại Km20+300 trên tuyến đường tỉnh 547, đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm, đã xảy ra vụ va chạm giữa một xe máy mang biển kiểm soát 38N1-23xxx và một xe đầu kéo. Xe máy do chị T.T.A. (SN 1985, trú tại xã Cổ Đạm) điều khiển, chở theo chị N.S.M. (SN 2008).

Bắt giữ tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.



Hậu quả vụ tai nạn khiến chị T.T.A. tử vong trên đường đi cấp cứu, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, tài xế điều khiển xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và tổ chức truy tìm phương tiện liên quan.

Đến chiều 24/3, cơ quan Công an xác định N.V.Đ. là người điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-04x.xx, kéo theo rơ-moóc 15R-03x.xx gây ra vụ tai nạn. Thời điểm này, tài xế cùng phương tiện đang có mặt tại xã Quỳ Hợp (Nghệ An), cách hiện trường khoảng 150km.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Tú



Nguồn tin: Báo Công Lý

