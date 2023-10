Video vụ 2 thanh niên gây sự trước khi bắn 2 nữ lao công ở Quảng Ngãi

Như Báo Người Lao Động đưa tin, rạng sáng 5-10, khi 2 công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đang dọn vệ sinh trên đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi thì bất ngờ bị 2 thanh niên hành hung, dùng súng bắn nhiều phát đạn vào người.

Hai người bị bắn là chị Võ Thị Lưu (42 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ) và chị Lê Thị Minh Khải (38 tuổi, ở phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi).

Video 2 thanh niên gây sự trước khi bắn 2 nữ lao công

Theo clip từ camera ghi lại, vào thời điểm trên, 2 thanh niên di chuyển trên một xe máy. Khi thấy 2 lao công đang dọn vệ sinh, 2 thanh niên bóp còi inh ỏi, sau đó dừng xe lại. Giữa đôi bên có lời qua tiếng lại một lúc rồi 2 thanh niên lên xe rời đi.

... 2 nữ lao công bị bắn trọng thương ở chân



Theo lời 2 nữ lao công, sau một lúc rời đi, 2 thanh niên bất ngờ quay lại hành hung, dùng súng bắn 2 nữ lao công, cách vị trí gây sự trước đó khoảng 50m.

Chiều 5-10, đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, cho biết 2 nữ lao công đã được phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể thành công và đang nghỉ tại phòng hồi sức.

Chiều cùng ngày, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc trên, truy tìm đối tượng gây án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Tác giả: T.Trực

Nguồn tin: Báo Người Lao Động