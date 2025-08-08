Tống tiền cán bộ văn phòng đăng ký đất đai vì mua trúng lô đất vướng pháp lý

Phạm Quang Đạo sau khi bị bắt quả tang tống tiền cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai Pleiku, Gia Lai - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 7-8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Phạm Quang Đạo (52 tuổi, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra tội "cưỡng đoạt tài sản" sau khi ông này tống tiền cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Trước đó ngày 6-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang Đạo đang thực hiện hành vi "cưỡng đoạt tài sản" của ông C.Đ.T. (trú tổ 5, phường Pleiku, hiện công tác tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Qua điều tra, Phạm Quang Đạo khai nhận năm 2009 có mua 1 thửa đất tại xã Gào của ông T.V.H. (trú xã Bàu Cạn, Gia Lai) với giá 170 triệu đồng.

Sau đó Đạo không chuyển nhượng được thửa đất trên cho người khác vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất trên được cấp không đúng quy định.

Đến năm 2011, Đạo viết đơn khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền về việc cấp thửa đất sai quy định. Khi liên hệ làm việc, Đạo được biết ông C.Đ.T. được giao nhiệm vụ để xem xét, giải quyết lại vụ việc trên.

...

Từ năm 2024 đến nay, Đạo thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho ông T. với mục đích yêu cầu ông có trách nhiệm liên hệ ông H. bồi thường thiệt hại cho Đạo. Đồng thời đe dọa sẽ khởi kiện ông T. về việc làm sai thủ tục cấp đất đến cơ quan chức năng.

Đạo yêu cầu ông T. đưa 250 triệu đồng thì mới không khiếu nại, kiện tụng.

Sau khi thương thảo xong, chiều 6-8 Đạo đến phòng làm việc của ông C.Đ.T. tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku để lấy tiền.

Tại đây, Đạo viết cho ông T. một giấy nhận tiền nội dung: "Đã nhận của ông T. số tiền 250 triệu đồng thỏa thuận về lô đất tranh chấp với ông T.V.H.; kể từ nay sẽ không khiếu nại đơn thư gì với ông T.".

Sau khi nhận số tiền trên từ ông T. và chuẩn bị ra về, Đạo bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang.

