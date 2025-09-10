Văn phòng Chính phủ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Phó Chủ nhiệm VPCP Phạm Mạnh Cường trao Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Quyền Giám đốc Hội trường Thống Nhất đối với ông Trần Hữu Phước - Ảnh: VGP/Lê Anh

Tại hội nghị, đồng chí Trần Khả Toàn, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Hội trường Thống Nhất, lãnh đạo Cục Quản trị - Tài vụ.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký Quyết định số 626/QĐ-VPCP ngày 05/09/2025 giao Quyền Giám đốc Hội trường Thống Nhất đối với ông Trần Hữu Phước, Phó Giám đốc Hội trường Thống nhất kể từ ngày 01/09/2025 đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Hội trường Thống Nhất.

Phó Chủ nhiệm VPCP Phạm Mạnh Cường trao Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho lãnh đạo Cục Quản trị - Tài vụ - Ảnh: VGP/Lê Anh



Ngày 25/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định số 587/QĐ-VPCP, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/8/2025.

...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định số 582/QĐ-VPCP, bổ nhiệm ông Phùng Tấn Hải Triều, Phó Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/8/2025.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định số 583/QĐ-VPCP, bổ nhiệm ông Trương Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/8/2025

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định số 584/QĐ-VPCP, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ kề từ ngày 25/8/2025 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Phạm Mạnh Cường đã trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho đồng chí Trần Hữu Phước, giữ chức Quyền Giám đốc Hội trường Thống Nhất và các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Phương; Phùng Tấn Hải Triều; Trương Anh Tuấn và Nguyễn Văn Cường giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ.

Phó Chủ nhiệm VPCP Phạm Mạnh Cường cùng đại diện lãnh đạo Cục Quản trị - Tài vụ đã chứng kiến việc gắn bảng hiệu mới của Cơ quan đại diện Cục Quản trị- Tài vụ tại miền Nam tại địa chỉ số 7 Lê Duẩn, P. Sài Gòn, TPHCM - Ảnh: VGP/Lê Anh



Trước đó, sáng 8/9, Phó Chủ nhiệm VPCP Phạm Mạnh Cường cùng đại diện lãnh đạo Cục Quản trị - Tài vụ đã chứng kiến việc gắn bảng hiệu mới của Cơ quan đại diện Cục Quản trị- Tài vụ tại miền Nam tại địa chỉ số 7 Lê Duẩn, P. Sài Gòn, TPHCM .

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

