Vận động thành công đối tượng t.r.ố.n t.r.u.y n.ã Lê Đức Mạnh ra đầu thú

Ngày 21-4, tin từ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa vận động thành công đối tượng truy nã Lê Đức Mạnh (SN 16-6-2007, ngụ tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) ra đầu thú.

Đối tượng Lê Đức Mạnh tại cơ quan chức năng sau khi được vận động



Trước đó, Mạnh bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (cũ) hủy quyết định cho hưởng án treo và buộc chấp hành 18 tháng tù giam về các tội "Trộm cắp tài sản", "Cố ý gây thương tích" nhưng không chấp hành án mà đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 31-3-2025, Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định truy nã số 27/QĐTN-CQTHAHS-PC10 đối với Mạnh về hành vi trốn thi hành án.

Ngay sau khi ra quyết định truy nã, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập các thông tin có liên quan. Qua xác minh, Mạnh thường xuyên thay đổi chỗ ở, lẩn trốn tại nhiều địa phương, rất ít khi liên hệ với người thân, có nhiều thời điểm chủ động cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.

Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì nắm tình hình, tiếp cận, tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, đến ngày 20-4-2026, Mạnh đã đến trụ sở Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Hà Tĩnh để đầu thú.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động