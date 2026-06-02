Bắt quả tang bạn trai “tăng ca” cùng gái lạ ở hồ Tây, cô gái tiết lộ chuyện sốc còn lớn hơn cả việc bị phản bội

Cõi mạng luôn chuyển động, không thiếu sự ồn ào để thu hút sự chú ý từ netizen. Thậm chí có những drama chưa rõ thực hư ra sao, người trong cuộc cũng chưa lên tiếng đầy đủ nhưng chỉ vài dòng chia sẻ hay một đoạn clip ngắn cũng đủ khiến dân tình bàn tán rôm rả suốt nhiều giờ. Vụ “hồ Tây lộng gió drama” - câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất trên Threads và TikTok lúc này chính là ví dụ.

Bài đăng viral trên Threads (Ảnh chụp màn hình)



Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ một bài đăng viral trên Threads vào tối thứ 7 (30/5). Nhân vật chính là một cô gái chia sẻ khoảnh khắc đi đạp xe ở hồ Tây cuối tuần thì tình cờ bắt gặp bạn trai đi cùng người khác.

Thay vì ngay lập tức lao vào đánh ghen ồn ào, cô gái lại bình tĩnh lấy điện thoại quay clip selfie, gắn filter và ghép nhạc rồi đăng lên mạng xã hội với dòng chú thích gây chú ý: “Phở, piano và em. Hồ Tây, đạp xe và bắt tận tay anh cặp bồ. Này thì anh tăng ca…”.

Phía sau lưng cô gái là hình ảnh chàng trai đi cùng một cô gái khác. Cả hai không có hành động nào quá tình tứ song ngồi cạnh nhau khá tự nhiên, ăn mặc matching như một cặp đôi thực sự.

Sau hơn 1 ngày đăng tải, bài viết đã thu hút khoảng 1,6 triệu lượt xem trên Threads cùng hàng loạt từ khóa tìm kiếm phổ biến trên TikTok. Điều khiến câu chuyện tiếp tục gây bàn tán là việc xuất hiện thêm một số tài khoản tự nhận mình đã từng hoặc đang có liên hệ tình cảm với chàng trai.

Từ khoá tìm kiếm liên quan đến vụ việc trên TikTok (Ảnh chụp màn hình)



Bên dưới đoạn video, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận vừa an ủi vừa pha chút hài hước trước tình huống của cô gái. Nhiều người cho rằng cô giữ thái độ quá bình tĩnh và slay dù vừa phát hiện chuyện tình cảm không vui. Một số netizen còn nói đùa rằng thay vì đánh ghen hay làm lớn chuyện, cô lại chọn cách bật nhạc, quay TikTok rồi đăng Threads khiến drama càng viral hơn.

Trong phần tương tác với cư dân mạng, cô gái cũng liên tục phản hồi bằng thái độ lạc quan đến mức khó tin, thậm chí khiến người ta hoài nghi: Có khi nào đây là content hay không?

“Chính thất tự tin và lạc quan nhất tui từng gặp. Quá đẳng cấp”, “Vẫn có tâm trạng quay được cơ đấy”, “Chị gái lấy cả điện thoại ra nhép luôn mà”, “Buồn cười quá! Bà chị buồn thì buồn nhưng mà nhép clip, check-in xinh gái cái đã”, “Khó thế mà cũng trúng được”, “Một vòng hồ Tây 17km mà vẫn gặp trúng nhau được mới tài”, “Xin lỗi vì cười trên nỗi đau của bà. Nhưng mà bà bắt ghen mà còn quay TikTok nó mắc cười ấy”, “Gắn link đi chứ người bình thường không thể nào bình tĩnh thế này!”, “Content hả? Chứ sao lại giỡn hớt cỡ đó được”,... là một số bình luận từ dân tình.

Đến sáng 1/6, cô gái tiếp tục đăng tải bài viết cập nhật tình hình sự việc. Theo chia sẻ mới nhất này, sau khi “sàng lọc và xác thực thông tin từ nhiều phía”, cô khẳng định những cô gái liên quan đến nam chính đều là “nạn nhân”. Ngoài ra cô cũng có đôi lời nhắn gửi đến chàng trai:

“Vụ Hồ Tây lộng gió nhé!

Sau khi bài viết được đăng tải, sàng lọc và xác thực lại thông tin từ nhiều phía. Em xin phép được tường thuật lại là các bạn nữ xoay quanh câu chuyện với anh ấy cũng đều là nạn nhân thôi ạ (người yêu cũ, người yêu mới, mập mờ cũ, mập mờ mới, em).

Em cũng không phải người đầu tiên hay người duy nhất bị lừa dối, cũng không phải lần đầu anh làm như vậy. Em cũng không muốn anh ấy bị ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống nên mọi thông tin cá nhân của anh ấy em xin phép không đề cập đến. Em lên bài cũng chỉ mong những bạn có mối liên quan đến anh ấy được cảnh tỉnh và đặc biệt là bạn nữ đi cùng anh.

Và hơn hết em cũng mong anh có thể 1 lần nhìn lại những gì anh làm. “Anh cũng đến tuổi muốn lập gia đình, muốn ổn định anh sẽ muốn được lựa chọn và có sự chọn lọc nhưng hãy công khai và tử tế. Em đã từng tin tưởng anh, đã tin những lời anh nói và mong chúng ta có kết quả đẹp. Em vẫn mong anh sẽ tìm được hạnh phúc anh thực sự muốn 1 cách tử tế”.

Về phía nam chính, các tài khoản MXH của anh chàng đều đã chuyển sang chế độ riêng tư hoặc bật bảo vệ trang cá nhân. Anh chàng cũng chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến câu chuyện.

Hiện tại, câu chuyện vẫn chỉ là thông tin được lan truyền từ một phía, song tiếp tục thu hút sự chú ý và bàn tán từ cư dân mạng.

Tác giả: S.A

