Bị điện giật tử vong khi leo lên mái nhà hái xoài

Chiều 1/6, Công an phường Mũi Né phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ điện giật khiến một người tử vong trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là anh N.H.L (SN 1987, ngụ phường Mũi Né).

Trạm y tế, nơi người thân đưa anh L đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày tại một căn nhà ven đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né. Thời điểm này, anh L. leo lên mái nhà và sử dụng sào để hái xoài.

Trong quá trình hái xoài, cây sào đã chạm vào đường dây điện ở gần khu vực mái nhà, khiến anh L. bị điện giật.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần đó cấp cứu. Tuy nhiên, anh L đã tử vong.

Công an phường Mũi Né có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn

