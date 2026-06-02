Hà Tĩnh: Chậm trả nợ, người đàn ông bị nhóm cho vay đến nhà n.ổ s.ú.ng b.ắ.n nhập viện

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Theo trình bày của anh Trần Đình Thanh (SN 1993, trú xã Cẩm Trung) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, tháng 2/2026, do cần vốn làm ăn, anh đã cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một người đàn ông tên H. ở phường Thành Sen để vay 350 triệu đồng.

Đến ngày 29/5, anh Thanh đã thanh toán 380 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ hơn 30 triệu đồng và xin gia hạn thêm vài ngày để thu xếp trả số tiền còn lại.

Anh Thanh cho biết, ngày 30/5, khi đang làm việc tại hồ nuôi tôm, anh nhận được thông tin có người đến đòi nợ. Sau đó, anh đã liên lạc với ông H. để trao đổi về việc kéo dài thời gian thanh toán.

Khoảng 17h30 cùng ngày, ông H. cùng một số người khác đi ô tô đến nhà anh Thanh để nói chuyện liên quan đến khoản nợ. Trong lúc xảy ra tranh cãi, một người trong nhóm được cho là đã dùng súng bắn nhiều phát, khiến anh Thành bị thương ở tay và vùng mặt.

“Tôi bị trúng đạn ở tay và vùng cằm. Sau đó chạy vào nhà khóa cửa rồi gọi báo công an. Khi đó nhóm người này mới rời đi”, anh Thanh kể.

Sau vụ việc, nạn nhân được đưa đến điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Hiện sức khỏe anh Thanh đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Liên quan đến vụ việc, một cán bộ Công an xã Cẩm Trung cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thụ lý hồ sơ, tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các đối tượng liên quan.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn