Công an Việt Nam bắt 2 người bị Interpol truy nã đỏ, bàn giao cho Hàn Quốc

Công an Việt Nam bàn giao hai người bị truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc - Ảnh: Bộ Công an

Mới đây, Bộ Công an thông tin tối 7-4, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bàn giao hai đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý những người này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị truy nã đỏ vì vận hành web cá cược trái phép và giả danh lừa đảo qua điện thoại

Theo hồ sơ truy nã, Choi Wonsuk là người điều hành trang web cá cược đua ngựa trực tuyến bất hợp pháp có tên "Đua ngựa Daesang" (dsda777.com).

Trang web cung cấp dịch vụ cá cược các cuộc đua ngựa tại các trường đua ở Seoul, Busan và Jeju tại Hàn Quốc cũng như các cuộc đua ngựa tại Nhật Bản.

Choi Wonsuk đã dụ dỗ các cá nhân truy cập vào trang web cá cược bất hợp pháp này và nhận tiền cá cược.

Từ ngày 8-2 đến 4-11-2024, đã có 277 người chơi chuyển hơn 5,9 tỉ won vào tài khoản của Choi Wonsuk để cá cược bất hợp pháp.

Choi Wonsuk đã bị Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) ra lệnh bắt giữ ngày 14-5-2025. Đến ngày 11-9-2025, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (ICPO-Interpol) ra thông báo đỏ truy nã quốc tế với Choi Wonsuk.

Trong khi đó, Lee Yiseul là thành viên của nhóm lừa đảo tại một trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở Hàn Quốc.

Người này lừa đảo thông qua hình thức giả mạo nhân viên bưu điện, văn phòng công tố, công tố viên, cán bộ điều tra tội phạm mạng và nhân viên trung tâm khiếu nại dân sự của Cơ quan Giám sát tài chính để lừa đảo các nạn nhân.

Từ ngày 23-3 đến 1-4-2025, Lee Yiseul và đồng bọn bị cáo buộc đã lừa đảo số tiền 689 triệu won của nhiều nạn nhân.

Lee Yiseul bị Tòa án quận Uijeongbu (Hàn Quốc) ra lệnh bắt giữ ngày 19-8-2025, đến ngày 15-9-2025, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (ICPO-Interpol) ra thông báo đỏ truy nã quốc tế.

Bị bắt khi lẩn trốn ở Bắc Ninh

Đầu tháng 3-2026, qua công tác kiểm tra cư trú, hành chính trên địa bàn, Công an phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) đã phát hiện Choi Wonsuk và Lee Yiseul có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Người này xuất trình hộ chiếu nhưng không có thị thực, nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và nghi thuộc diện đối tượng truy nã quốc tế.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Võ Cường phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai các biện pháp công tác nắm tình hình.

Đến ngày 6-4-2026, lực lượng công an tiến hành bắt giữ các đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Võ Cường.

Tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh, Choi Wonsuk và Lee Yiseul đã thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và di chuyển, lưu trú qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định", và thông báo cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ